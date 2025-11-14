*15:06JST ポラリス・ホールディングス---2Q大幅な増収・2ケタ増益、通期連結業績予想の上方修正及び期末配当金の増配を発表

ポラリス・ホールディングス＜3010＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比122.7%増の229.88億円、営業利益が同55.8%増の19.40億円、経常利益が同40.7%増の13.53億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同23.2%増の10.96億円となった。

当中間連結会計期間における経営成績については、ホテルマーケットが堅調に推移したことに加え、前年12月においてミナシアとの経営統合を行ったことにより、前年同期と比較して大幅な増収増益となった。

セグメント別では、ホテル運営事業の売上高は229.78億円、営業利益は24.29億円となった。同社グループでは2025年4月に静岡県沼津市において「KOKO HOTEL 沼津インター」及び「KOKO HOTEL 沼津駅前」、5月に大阪府大阪市中央区において「KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前」、7月に静岡県伊東市において「ホテル ふたり木もれ陽」、8月に東京都江戸川区において「KOKO HOTEL 東京西葛西」、神奈川県横浜市鶴見区において「KOKO HOTEL 横浜鶴見」、9月に京都府京都市下京区において「yugen kyoto shijo」の計7ホテルの運営を開始しており、業績の向上に寄与している。

ホテル投資事業の売上高は0.10億円、営業利益は0.10億円となった。同社が運営を開始した新築ホテル「KOKO HOTEL 大阪なんば 千日前」の物件をスポンサーであるスターアジアグループと2025年5月に共同出資した。

2026年3月期通期について、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比67.1%増（前回予想比2.0%増）の466.00億円、営業利益が同28.4%増（同12.9%増）の36.00億円、経常利益が同32.0%増（同19.0%増）の25.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同0.4%減（同30.0%増）の26.00億円としている。

また、2026年3月期業績予想の修正に伴い期末配当金について、直近の配当予想より1.00円増配の1株当たり4.00円とすることを発表した。《AK》