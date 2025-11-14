*14:55JST アップルインターナショナル---2025年2月14日に公表した通期連結業績予想を修正

アップルインターナショナル＜2788＞は13日、2025年2月14日に公表した通期連結業績予想を修正すると発表した。

同社は2025年12月期通期（2025年1月1日～2025年12月31日）の連結業績予想数値について、売上高を371.83億円から382.59億円、営業利益を11.33億円から6.66億円、経常利益を12.04億円から6.98億円、親会社株主に帰属する当期純利益を9.05億円から5.14億円、1株当たり当期純利益は70.49円から40.03円に修正した。

増減額は、売上高10.76億円の増加、営業利益4.67億円の減少、経常利益5.06億円の減少、親会社株主に帰属する当期純利益3.91億円の減少であり、増減率は売上高2.9％、営業利益41.2％の減少、経常利益42.0％の減少、親会社株主に帰属する当期純利益43.2％の減少である。

前期連結実績（2024年12月期）は、売上高437.95億円、営業利益13.74億円、経常利益15.35億円、親会社株主に帰属する当期純利益11.98億円、1株当たり当期純利益93.33円である。

同社は当第3四半期累計期間の業績を勘案し、売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を再度修正した。マレーシア向けの出荷は順調であったものの、3月24日に名古屋港で発生した雹害、3月28日にミャンマーで起きた地震の影響によりタイ経済の回復がさらに遅れており、当初予定していた売上総利益の確保が困難になった。

上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の要因により異なる場合がある。

なお、期末配当金については、1株10円を据え置いている。《AK》