*12:51JST ADワークスグループ---特別利益（為替換算調整勘定取崩益）の計上ならびに通期業績計画および配当予想の修正（増配

ADワークスグループ＜2982＞は13日、2025年12月期において特別利益（為替換算調整勘定取崩益）の計上見込みに伴い、通期連結業績計画および期末配当予想を修正すると発表した。

同社は、米国子会社であるADW-No.1が保有していた全物件の売却を完了し、同子会社を解散することを決定した。これにより、為替換算調整勘定の取崩しにより特別利益約9.00億円を計上する見込みとなった。

これを受けて、2025年8月7日に公表した2025年12月期の連結業績計画数値を上方修正した。売上高および営業利益は従来予想から変更なくそれぞれ605.00億円、50.00億円となる一方、税金等調整前当期純利益は40.00億円から49.00億円に22.5％引き上げた。また、親会社株主に帰属する当期純利益も25.40億円から28.70億円に13.0％上方修正された。なお、2024年12月期の実績は売上高499.10億円、営業利益32.16億円、税金等調整前当期純利益25.47億円、親会社株主に帰属する当期純利益16.10億円であった。

また、業績の上方修正を受けて、2025年12月期の期末配当予想を前回予想の1株当たり8.00円から10.00円に増配し、年間配当予想は16.00円となる見通し。これは前期実績の年間10.00円（中間4.50円、期末5.50円）を上回る水準となる。《AK》