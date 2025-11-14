*12:46JST 加藤製作所---2Qは増収、地域別では日本が増収に

加藤製作所＜6390＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比1.0%増の267.56億円、営業損失が16.15億円（前年同期は8.45億円の利益）、経常損失が15.20億円（同13.40億円の利益）、親会社株主に帰属する中間純損失が15.73億円（同49.88億円の損失）となった。

日本の売上高は245.34億円(前年同期比104.9％)、セグメント損失は15.09億円(前年同期はセグメント利益8.27億円)となった。建設用クレーンの国内売上高は中・大型製品の販売回復により163.88億円(前年同期比111.4％)となった。一方、アジア向け販売が伸張したものの、その他地域が低迷したことにより海外売上高は16.86億円(前年同期比79.7％)となった。油圧ショベル等の国内売上高は41.57億円(前年同期比107.6％)となった一方、海外売上高は、米国市場の需要低迷を受け20.27億円(前年同期比85.2％)となった。

欧州の売上高は18.54億円(前年同期比68.5％)、セグメント損失は0.74億円(前年同期は0.45億円の利益)となった。建設機械需要の低迷が継続している。

その他の売上高は10.34億円(前年同期比99.8％)、セグメント損失は0.45億円(前年同期は2.37億円の損失)となった。中国セグメントにおいて事業の清算・解散を進めたことにより、当中間連結会計期間より中国セグメントをその他に組み入れた。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比7.7%増の570.00億円（前回予想と変わらず）、営業損失が5.00億円（前回予想比22億円減）、経常損失が10.00億円（同22億円減）、親会社株主に帰属する当期純利益が2.00億円（同83.3%減）としている。《AK》