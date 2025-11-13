*18:34JST クリアル---主要KPI（2025年10月度）進捗状況

クリアル＜2998＞は10日、2025年10月度における主要KPIである流通取引総額（GMV）および投資家数の進捗状況を発表した。

10月にクラウドファンディングによる資金調達を完了したファンドは、第137号「赤坂ホテル」ファンドであるが、銀行からの資金調達が完了する11月にGMVに計上されるため、10月の単月実績は0。

年度累計（2025年4月－10月）の実績は107.40億円で、年間計画に対する進捗率は26.9％となっている。サービス開始来累計は840.55億円に達し、前年同月比は136.1％で推移している。

一方、投資家数は10月単月で3,658人を記録した。年度累計（2025年4月－10月）では24,452人となり、年間目標に対する進捗率は69.9％となった。サービス開始来累計は121,517人となり、前年同月比は144.8％で推移している。

また、償還済ファンド数は110ファンドであり、2025年10月末までに運用が終了しているファンドについては、全て元本割れすることなく出資金の償還がなされている。《AK》