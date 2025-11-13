*10:27JST ミガロホールディングス---クレイシアIDZ川崎、投資用分譲住戸好評完売

ミガロホールディングス＜5535＞は7日、グループ会社プロパティエージェントが開発したオール顔認証マンション「クレイシアIDZ川崎」において、投資用分譲住戸36戸が全戸完売したと発表した。

同物件はJR「川崎」駅から徒歩5分、京急「京急川崎」駅から徒歩12分に位置し、「品川」駅へは直通8分、「横浜」駅へも直通7分と、都心と主要都市へのアクセスに優れた立地が特徴。物件周辺には「ラゾーナ川崎プラザ」をはじめとした商業施設も集積しており、利便性と快適性を兼ね備えた住環境を提供する。

「クレイシアIDZ川崎」は、顔認証プラットフォーム「FreeiD」を導入した“鍵が一切いらない”オール顔認証マンションで、エントランスやエレベーター、各住戸に至るまで、顔認証のみで解錠可能。また、One Time機能により非同居の家族や来訪者への一時的な鍵貸しも顔認証で対応でき、利便性とセキュリティ性を高めている。

同社グループでは、居住者に長く支持される、資産性の高い物件開発を目指している。《AK》