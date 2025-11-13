11/13の強弱材料

*08:41JST 11/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（51063.31、+220.38）

・NYダウは上昇（48254.82、+326.86）

・SOX指数は上昇（7082.13、+102.43）

・シカゴ日経225先物は上昇（51255、+135）

・米長期金利は低下

・為替相場は円安・ドル高（154.70-80）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（23406.46、-61.84）

・VIX指数は上昇（17.51、+0.23）

・米原油先物相場は下落（58.49、-2.55）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・10月国内企業物価指数

・10月豪州失業率

・9月英国鉱工業生産指数

・9月英国商品貿易収支

・7-9月期英国GDP速報値

・9月ユーロ圏鉱工業生産指数

・9月ブラジル小売売上高

・10月米国消費者物価コア指数

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・10月米国財政収支

・米国セントルイス連銀総裁が討論会に参加

・欧州中央銀行(ECB)経済報告

・欧州連合(EU)財務相理事会《ST》