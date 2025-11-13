関連記事
11/13の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（51063.31、+220.38）
・NYダウは上昇（48254.82、+326.86）
・SOX指数は上昇（7082.13、+102.43）
・シカゴ日経225先物は上昇（51255、+135）
・米長期金利は低下
・為替相場は円安・ドル高（154.70-80）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（23406.46、-61.84）
・VIX指数は上昇（17.51、+0.23）
・米原油先物相場は下落（58.49、-2.55）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・10月国内企業物価指数
・10月豪州失業率
・9月英国鉱工業生産指数
・9月英国商品貿易収支
・7-9月期英国GDP速報値
・9月ユーロ圏鉱工業生産指数
・9月ブラジル小売売上高
・10月米国消費者物価コア指数
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・10月米国財政収支
・米国セントルイス連銀総裁が討論会に参加
・欧州中央銀行(ECB)経済報告
・欧州連合(EU)財務相理事会《ST》
