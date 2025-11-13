*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 日東紡績、SWCC、三井海洋開発など

銘柄名<コード>12日終値⇒前日比

三井海洋開発＜6269＞ 13055 +2700

25年12月期業績と配当予想を上方修正。

城南進研＜4720＞ 293 +54

記念配当と株主優待拡充を発表。

SWCC＜5805＞ 9450 +1500

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

北日本銀＜8551＞ 4080 +330

26年3月期配当予想を上方修正。

自社株買い・消却も発表。

システムサポ＜4396＞ 3060 +151

第1四半期営業利益31.3％増。

1対2の株式分割も発表。

レオン自機＜6272＞ 1499 +74

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

メック＜4971＞ 5310 +705

業績上方修正や配当計画の大幅引き上げで。

三井金属＜5706＞ 19150 +3615

通期業績大幅上方修正で一転営業増益見通しに。

オプトラン＜6235＞ 1801 +247

第3四半期累計大幅減益だがコンセンサスは上振れ。

アジアパイルHLDG＜5288＞ 1386 +161

通期業績上方修正で増配も発表。

日揮HD＜1963＞ 1802.5 +182.5

7-9月期大幅増益転換で通期予想を上方修正。

SREHD＜2980＞ 3090 +313

第3四半期利益水準の上振れなど示唆される。

GMOインターネット＜4784＞ 890 +65

底値到達感からの自律反発続く格好に。

セントケアHD＜2374＞ 1215+95

MBOを実施でTOB価格1220円にサヤ寄せ続く。

淺沼組＜1852＞ 953 +59

7-9月期も大幅増益決算が続く形に。

ネクソン＜3659＞ 3707 +291

通期ガイダンスは市場コンセンサス上振れ。

フォーラムエンジニアリング＜7088＞ 1709 +119

KKRによるTOB価格1710円にサヤ寄せ続く。

エムティーアイ＜9438＞ 820 +36

今期の増益・増配見通しを評価。

味の素＜2802＞ 3850 +229

決算嫌気売りにも一巡感で。

ユニチカ＜3103＞ 275 +28

上半期大幅増益決算を引き続き評価。

パーソルHD<2181> 276 +15.4

7-9月期大幅増益で安心感。

じげん<3679> 527 +29

7-9月期の堅調な決算動向ポジティブ視。

不二製油<2607> 3447 +187

実質事業利益の大幅増益などインパクトに。

東京応化工業<4186> 6212 +447

想定上回る7-9月期決算などポジティブ視強まる。

住友不動産<8830> 7281 +463

業績上方修正や自社株買いなど評価。

ユニオンツール<6278> 8260 +230

7-9月期は一段と増益幅が拡大へ。

キリンHD<2503> 2335 +132.5

第3四半期好決算で上振れ期待も。

日東紡績<3110> 13500 +1240

決算発表後は上値追いが続く。

プレス工業<7246> 726 +45

引き続き上方修正評価の動きに。

ローム<6963> 2094 +109

決算マイナス視の動きも2000円割れで下げ達成感。

SUMCO<3436> 1176 -297

10-12月期のガイダンスを売り材料視。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 4442 -1000

大幅下方修正にネガティブなインパクト。

日本マイクロニクス<6871> 6970 -1200

通期業績据え置きで出尽くし感が優勢に。《CS》