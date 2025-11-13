関連記事
大幸薬品 2028年12月期を最終年度とする中期経営計画を策定
記事提供元：フィスコ
*01:00JST 大幸薬品---2028年12月期を最終年度とする中期経営計画を策定
大幸薬品＜4574＞は11日、中期経営計画を発表した。
2028年12月期を最終年度とし、売上高85.0億円以上、営業利益10.0億円以上(営業利益率11.7％)、当期純利益10.0億円以上、ROE10.0-11.0％以上を目標に掲げる。2025年12月期業績予想では売上高63.0億円、営業利益3.0億円(営業利益率4.8％)、当期純利益3.0億円、ROE7.0％を見込んでおり、計画期間中に売上・利益とも大幅な増加を目指す方針を示した。
事業別では、医薬品事業の売上高を2025年12月期の58.0億円から2028年12月期に80.0億円、営業利益を16.0億円から23.0億円に拡大する計画とした。また、感染管理事業では売上高5.0億円を維持しつつ、営業損失4.0億円から営業利益0.5億円への黒字転換を目指す。
株主還元については、業績回復を踏まえ2026年12月期より配当を再開する方針を示し、DOE(株主資本配当率)を2.0％以上とする。中期最終年度の2028年12月期にはDOE3.0％以上の配当を検討しており、成長投資と株主還元の両立を図る構えである。《ST》
スポンサードリンク