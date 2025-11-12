関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:55JST
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか医薬品、ゴム製品、銀行業、証券業なども上昇。一方、金属製品が下落率トップ。そのほか情報・通信業、小売業、精密機器、サービス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,473.7 ／ 3.85
2. 医薬品 ／ 3,625.86 ／ 2.40
3. ゴム製品 ／ 5,521.04 ／ 2.23
4. 銀行業 ／ 470.37 ／ 2.22
5. 証券業 ／ 787.45 ／ 2.07
6. 不動産業 ／ 2,445.49 ／ 1.87
7. 食料品 ／ 2,468.3 ／ 1.87
8. 鉄鋼 ／ 742.21 ／ 1.72
9. 卸売業 ／ 4,827.02 ／ 1.72
10. 海運業 ／ 1,728.33 ／ 1.72
11. 鉱業 ／ 871.45 ／ 1.71
12. 保険業 ／ 2,847.71 ／ 1.64
13. その他製品 ／ 7,771.38 ／ 1.58
14. ガラス・土石製品 ／ 1,720.77 ／ 1.54
15. 電気機器 ／ 6,416.43 ／ 1.34
16. 石油・石炭製品 ／ 2,256.43 ／ 1.27
17. 輸送用機器 ／ 4,942.1 ／ 1.25
18. パルプ・紙 ／ 565.42 ／ 1.17
19. 化学工業 ／ 2,528. ／ 1.02
20. 機械 ／ 4,330.93 ／ 0.92
21. その他金融業 ／ 1,181.05 ／ 0.84
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,175.67 ／ 0.55
23. 繊維業 ／ 825.5 ／ 0.55
24. 水産・農林業 ／ 695.44 ／ 0.53
25. 陸運業 ／ 2,259.58 ／ 0.35
26. 建設業 ／ 2,527.87 ／ 0.28
27. 空運業 ／ 242.89 ／ 0.07
28. 電力・ガス業 ／ 663.56 ／ -0.02
29. サービス業 ／ 3,103.73 ／ -0.13
30. 精密機器 ／ 13,333.15 ／ -0.16
31. 小売業 ／ 2,260.34 ／ -0.17
32. 情報・通信業 ／ 8,084.56 ／ -0.58
33. 金属製品 ／ 1,605.18 ／ -2.62《CS》
