関連記事
11/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:50JST 11/12
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（47927.96、+559.33）
・VIX指数は低下（17.28、-0.32）
・米原油先物相場は上昇（61.04、+0.91）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50842.93、-68.83）
・ナスダック総合指数は下落（23468.30、-58.87）
・SOX指数は下落（6979.70、-177.25）
・シカゴ日経225先物は下落（51120、-40）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月マネーストック
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・10月工作機械受注
・10月ドイツCPI
・10月インド消費者物価指数
・9月ブラジルIBGEサービス部門売上高
・先進7カ国(G7)外相会合(13日まで)
・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演
・米国フィラデルフィア連銀総裁がフィンテックの会議で講演
・米国アトランタ連銀総裁が講演
・ユーロ圏財務相会合
・石油輸出国機構(OPEC)月報《ST》
スポンサードリンク