11/12の強弱材料

*08:50JST 11/12

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（47927.96、+559.33）

・VIX指数は低下（17.28、-0.32）

・米原油先物相場は上昇（61.04、+0.91）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（50842.93、-68.83）

・ナスダック総合指数は下落（23468.30、-58.87）

・SOX指数は下落（6979.70、-177.25）

・シカゴ日経225先物は下落（51120、-40）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10月マネーストック

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・10月工作機械受注

・10月ドイツCPI

・10月インド消費者物価指数

・9月ブラジルIBGEサービス部門売上高

・先進7カ国(G7)外相会合(13日まで)

・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演

・米国フィラデルフィア連銀総裁がフィンテックの会議で講演

・米国アトランタ連銀総裁が講演

・ユーロ圏財務相会合

・石油輸出国機構(OPEC)月報《ST》