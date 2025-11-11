*19:56JST 網屋---2025年12月期 通期連結業績予想の修正

網屋＜4258＞は10日、2025年7月30日に公表した2025年12月期通期連結業績予想を再度上方修正すると発表した。

売上高は据え置かれたが、営業利益、経常利益、当期純利益がいずれも前回予想を大きく上回る見通しとなった。

修正後の業績予想は、営業利益が前回比28.2％増の10億円、経常利益が29.2％増の9.95億円、親会社株主に帰属する当期純利益が28.3％増の6.8億円。1株当たり当期純利益は81円31銭となる見込みである。なお、これらの数値は2025年6月30日付の株式分割(1株につき2株)を考慮したうえで算定されている。

今回の上方修正の背景には、粗利益率の低いネットワークインテグレーションの売上が減少する一方で、高収益のサブスクリプション型サービスである「ALog」や「Network All Cloud」、およびセキュリティサービスの販売が引き続き順調に推移したことがある。結果として利益率が一段と向上し、通期利益の増加をもたらした。《AK》