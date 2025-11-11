*15:53JST TOKAIホールディングス---2026年3月期第2四半期（中間期）決算

TOKAIホールディングス＜3167＞は10日、2026年3月期第2四半期（2025年4月-9月）の決算を発表した。

当中間期は、中期経営計画の達成に向けた積極的な顧客獲得活動により、ガス（LP・都市ガス）で7,155件、CATVで10,931件、アクアで15,561件、LIBMOで4,493件、合計で33,725件の純増となり、期末時点の継続取引顧客件数は3,457,000件となった。

業績は、売上高が1,144.58億円（前年同期比3.0％増）、営業利益が62.49億円（同34.1％増）、経常利益が64.75億円（同32.6％増）、中間純利益が36.11億円（同51.1％増）と、すべての利益項目で前年同期を上回り、過去最高を更新した。1株当たり中間純利益は27円64銭で、前年同期比9円34銭増（同51.0％増）となった。

通期業績予想は、売上高が2,530.00億円（前年同期比3.9％増）、営業利益が175.00億円（同3.9％増）、経常利益が175.00億円（同0.7％増）、当期純利益が100.00億円（同8.5％増）を見込んでいる。期末顧客件数は3,462,000件の見通しで、1株当たり通期純利益は76円55銭を予想。年間配当金は中間・期末各17円、合計34円を予定しており、現時点で業績予想および配当予想に変更はない。《NH》