*10:43JST プロディライト---電話応対の効率化サービス「Telful」に新機能追加

プロディライト＜5580＞は10日、電話業務効率化サービス「Telful powered by INNOVERA」においてメンテナンスを実施し、新たに2種類の機能を追加したと発表した。

今回のアップデートにより、同サービスの利便性と対応力がさらに向上した。

新たに搭載された機能の一つは「営業時間外のIVR(自動音声応答)設定機能」であり、従来は営業時間内に限定されていたIVRの利用を、営業時間外にも可能とする仕様へ変更。自動音声の内容や分岐は時間帯に応じて別々に設定できるため、問合せ内容の記録やニーズ分析に活用可能となり、24時間対応による信頼性の向上にもつながる。

もう一つの新機能は「IVRメニューの統合」で、「着信設定」メニュー内にIVRの設定機能を統合することで、設定や変更が簡易になり、着信フロー全体の確認や編集がしやすくなった。これにより導入企業の運用負担を軽減し、さらに幅広い業種において電話対応の品質維持と業務効率の両立が期待される。

Telfulは2024年12月にリブランディングを行って以降、100名超の企業や行政機関、介護業、美容院、タクシー会社など幅広い業種で導入実績がある。今後も利用者のニーズに応じたメンテナンスを定期的に行っていくとしている。《AK》