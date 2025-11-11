11/11の強弱材料

*08:33JST 11/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（50911.76、+635.39）

・NYダウは上昇（47368.63、+381.53）

・ナスダック総合指数は上昇（23527.18、+522.64）

・SOX指数は上昇（7156.95、+209.59）

・シカゴ日経225先物は上昇（51275、+225）

・VIX指数は低下（17.60、-1.48）

・為替相場は円安・ドル高（154.00-10）

・米原油先物相場は上昇（60.13、+0.38）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10月銀行貸出動向(含信金前年比)

・10月貸出動向 銀行計

・9月国際収支(経常収支)

・10月景気ウォッチャー調査 現状判断

・10月景気ウォッチャー調査 先行き判断

・10月英国失業率

・7-9月期英国ILO失業率

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・11月ドイツZEW期待指数

・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表

・10月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)

・イラク議会選挙

・中国「独身の日」《ST》