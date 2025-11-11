関連記事
11/11の強弱材料
記事提供元:フィスコ
*08:33JST 11/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（50911.76、+635.39）
・NYダウは上昇（47368.63、+381.53）
・ナスダック総合指数は上昇（23527.18、+522.64）
・SOX指数は上昇（7156.95、+209.59）
・シカゴ日経225先物は上昇（51275、+225）
・VIX指数は低下（17.60、-1.48）
・為替相場は円安・ドル高（154.00-10）
・米原油先物相場は上昇（60.13、+0.38）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月銀行貸出動向(含信金前年比)
・10月貸出動向 銀行計
・9月国際収支(経常収支)
・10月景気ウォッチャー調査 現状判断
・10月景気ウォッチャー調査 先行き判断
・10月英国失業率
・7-9月期英国ILO失業率
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・11月ドイツZEW期待指数
・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
・10月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)
・イラク議会選挙
・中国「独身の日」《ST》
