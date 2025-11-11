関連記事
ADR日本株ランキング～リクルートHDなど全般買い優勢、シカゴは大阪比225円高の51275円～
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.07円換算）で、リクルートHD＜6098＞、みずほFG＜8411＞、アドバンテスト＜6857＞、日立製作所＜6501＞、SMC＜6273＞、武田薬品工業＜4502＞、三井住友FG＜8316＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比225円高の51275円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待に寄り付き後、上昇。ジョンソン下院議長が速やかな採決を呼びかけ期待感が高まり、さらに、半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。
10日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円15銭から153円89銭まで下落し、154円12銭で引けた。米政府機関の閉鎖終了期待が強まり、リスク選好の動きやドル買いが優勢となった。同時に、日銀公表の10月会合の主な意見を受け、12月の利上げ観測が強まり、円売り、円買いが交錯した。ユーロ・ドルは1.1578ドルへ上昇後、1.1541ドルまで下落し、1.1559ドルで引けた。
NY原油先物12月限は強含み（NYMEX原油12月限終値：60.13 ↑0.38）。
■ADR上昇率上位銘柄（10日）
＜9107＞ 川崎汽船 15.1ドル 2326円 （230円） +10.97％
＜8601＞ 大和証券G本社 8.45ドル 1302円 （43.5円） +3.46％
＜6098＞ リクルートHD 10.85ドル 8358円 （251円） +3.1％
＜8411＞ みずほFG 6.71ドル 5169円 （89円） +1.75％
＜5401＞ 日本製鉄 4.03ドル 621円 （9.4円） +1.54％
■ADR下落率下位銘柄（10日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1493円 （-263.5円） -15％
＜2801＞ キッコーマン 15.73ドル 1212円 （-175.5円） -12.65％
＜8830＞ 住友不動産 20.71ドル 6382円 （-431円） -6.33％
＜4911＞ 資生堂 15.9ドル 2450円 （-135.5円） -5.24％
＜6178＞ 日本郵政 8.88ドル 1368円 （-72円） -5％
■その他ADR銘柄（10日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比
＜2914＞ 日本たばこ産業 18.03ドル 5556円 （15円）
＜3382＞ セブン&アイ・HD 13.03ドル 2008円 （0.5円）
＜4063＞ 信越化学工業 14.82ドル 4567円 （16円）
＜4502＞ 武田薬品工業 13.71ドル 4225円 （43円）
＜4519＞ 中外製薬 23.65ドル 7288円 （50円）
＜4543＞ テルモ 16.44ドル 2533円 （11.5円）
<4568> 第一三共 21.44ドル 3303円 （-2円）
<4661> オリエンランド 20.02ドル 3084円 （-11円）
<4901> 富士フイルム 10.9ドル 3359円 （-3円）
<5108> ブリヂストン 22.52ドル 6939円 （23円）
＜6098＞ リクルートHD 10.85ドル 8358円 （251円）
<6146> ディスコ 32.7ドル 50381円 （361円）
＜6178＞ 日本郵政 8.88ドル 1368円 （-72円）
<6201> 豊田自動織機 110.4ドル 17009円 （59円）
＜6273＞ SMC 17.75ドル 54695円 （605円）
<6301> 小松製作所 33.73ドル 5197円 （31円）
<6367> ダイキン工業 12.78ドル 19690円 （-20円）
＜6501＞ 日立製作所 33.62ドル 5180円 （66円）
<6503> 三菱電機 56.06ドル 4319円 （8円）
<6594> 日本電産 3.34ドル 2058円 （-15円）
<6702> 富士通 26.51ドル 4084円 （15円）
<6723> ルネサス 6.03ドル 1858円 （8円）
<6758> ソニー 27.96ドル 4308円 （24円）
＜6857＞ アドバンテスト 136.3ドル 21000円 （280円）
<6902> デンソー 13.45ドル 2072円 （0.5円）
<6954> ファナック 16.78ドル 5171円 （36円）
<6981> 村田製作所 10.47ドル 3226円 （-3円）
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1493円 （-263.5円）
<7203> トヨタ自動車 203.94ドル 3142円 （11円）
<7267> 本田技研工業 29.49ドル 1515円 （4円）
<7741> HOYA 163.23ドル 25149円 （149円）
<7751> キヤノン 29.02ドル 4471円 （22円）
<7974> 任天堂 21.93ドル 13515円 （95円）
<8001> 伊藤忠商事 123.34ドル 9502円 （52円）
<8002> 丸紅 257.55ドル 3968円 （34円）
<8031> 三井物産 527.39ドル 4063円 （28円）
<8035> 東京エレク 111.76ドル 34438円 （238円）
<8053> 住友商事 31.05ドル 4784円 （29円）
<8058> 三菱商事 23.95ドル 3690円 （18円）
<8306> 三菱UFJFG 15.21ドル 2343円 （13円）
＜8316＞ 三井住友FG 16.47ドル 4229円 （40円）
＜8411＞ みずほFG 6.71ドル 5169円 （89円）
<8591> オリックス 25.26ドル 3892円 （30円）
<8725> MS&ADインシHD 21.06ドル 3245円 （6円）
<8766> 東京海上HD 38.17ドル 5881円 （13円）
<8801> 三井不動産 32.3ドル 1659円 （0.5円）
<9432> NTT 24.55ドル 151円 （-0.4円）
<9433> KDDI 17.18ドル 2647円 （13.5円）
<9983> ファーストリテ 38.02ドル 58577円 （347円）
<9984> ソフトバンクG 72.4ドル 22309円 （54円）《ST》
