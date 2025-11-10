*18:16JST 日本精鉱---2Qは大幅増収増益、アンチモン事業が大幅増収増益を達成

日本精鉱＜5729＞は7日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比91.9%増の208.39億円、営業利益が同419.7%増の48.02億円、経常利益が同438.9%増の47.55億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同445.9%増の33.01億円となった。

アンチモン事業の売上高は前年同期比101.17億円増収（173.8％増収）の159.36億円、セグメント利益は同41.01億円増益（754.3％増益）の46.44億円となった。当中間連結会計期間の平均価格は、トン当たり約57,930ドルとなり、前年同期比約173％の上昇、円建てでは同約161％の上昇となった。販売状況について、製造業全般の生産がやや軟調に推移し、さらに中国などからのOEM品の調達が困難となったことから、販売数量は前年同期比414トン減少（16.9％減少）の2,035トンとなった。

金属粉末事業の売上高は前年同期比1.42億円減収（2.8％減収）の48.83億円、セグメント利益は同2.23億円減益（61.7％減益）の1.38億円となった。電子部品向け金属粉末の販売状況は、ハイエンドのスマートフォンやAIサーバー市場向けは堅調に推移したが、ローエンドのスマートフォンや自動車関連市場向けでは競合が激しく、販売数量は前年同期比134トン減少（23.6％減少）の435トンとなった。粉末冶金向け金属粉末の販売状況は、自動車部品向けが低調であったことから販売数量は前年同期比131トン減少（17.5％減少）の618トンとなった。全体の販売数量は前年同期比265トン減少（20.1％減少）の1,053トンとなった。

不動産賃貸等のその他の売上高は0.19億円、セグメント利益は0.02億円となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比59.7%増の402.00億円、営業利益が同47.3%増の53.00億円、経常利益が同47.3%増の52.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同44.5%増の35.50億円とする9月24日発表の修正計画を据え置いている。《AK》