ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストと東エレクの2銘柄で約343円押し上げ

2025年11月10日 16:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*16:45JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストと東エレクの2銘柄で約343円押し上げ
10日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり170銘柄、値下がり54銘柄、変わらず1銘柄となった。

7日の米国市場はまちまち。人工知能（AI）バブル懸念や政府機関閉鎖の長期化による経済への影響を警戒。11月ミシガン大学消費者信頼感指数が想定以上に悪化したため、成長懸念に売りが一段と加速し、続落した。終盤にかけ、共和党は拒否したものの民主党が政府機関の再開を巡る要求を緩和したとの報道で、交渉進展で閉鎖終了が近いとの期待に下げ幅を縮小した。米株市場を横目に、10日の日経平均は反発して取引を開始した。前場中ごろまでじりじりと上げ幅を広げた後は、高値圏でもみ合う展開となった。米政府機関を巡る閉鎖解除期待がやや高まったことで国内の投資家心理も改善、まずは自律反発の流れとなった。また、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への個別物色の様相が強まった。テクニカル面では、目先25日線レベルとの攻防になってくるとみられるが、同水準が今回も下値支持線となるのかを見極める必要性は高い。

大引けの日経平均は前営業日比635.39円高の50911.76円となった。東証プライム市場の売買高は24億1605万株、売買代金は6兆801億円だった。業種別では、石油・石炭製品、鉱業、金属製品などが上昇した一方で、その他製品、サービス業、水産・農林業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は76％、対して値下がり銘柄は21％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約343円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはメルカリ＜4385＞で18.17％高、同2位はオリンパス＜7733＞で11.54％高だった。

一方、値下がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞、同2位は中外薬＜4519＞となり、2銘柄で日経平均を約61円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはオムロン＜6645＞で9.04％安、同2位は古河電工＜5801＞で8.19％安だった。


*15:30現在

日経平均株価　　50911.76(+635.39)

値上がり銘柄数　170(寄与度+832.51)
値下がり銘柄数　54(寄与度-197.12)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20720　　 760　203.23
＜8035＞　東エレク　　　　　　 34200　　1400　140.39
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　22255　　 555　111.31
＜9983＞　ファーストリテ　　　 58230　　1020　 81.83
＜7733＞　オリンパス　　　　　2087.5　　 216　 28.88
＜9433＞　KDDI　　　　　　2633.5　　　53　 21.26
＜4385＞　メルカリ　　　　　　　2628　　 404　 13.50
＜6954＞　ファナック　　　　　　5135　　　75　 12.53
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 50020　　1500　 10.03
＜4062＞　イビデン　　　　　　 13035　　 215　　7.19
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2521.5　　　26　　6.95
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3792　　　40　　6.69
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2045　　24.5　　6.55
＜6762＞　TDK　　　　　　　2505.5　　12.5　　6.27
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5330　　　93　　6.22
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6030　　 175　　5.85
<6361>　荏原製作所　　　　　　4491　　 162　　5.41
<4307>　野村総合研究所　　　　6159　　 156　　5.21
<8015>　豊田通商　　　　　　　4871　　　46　　4.61
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4284　　　25　　4.18

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6098＞　リクルートHD　　　　　8107　　-380　-38.11
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7238　　-230　-23.06
<7974>　任天堂　　　　　　　 13420　　-485　-16.21
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1511　　 -74　-14.84
＜6645＞　オムロン　　　　　　　3864　　-384　-12.84
<6532>　ベイカレント　　　　　6595　　-245　 -8.19
<7741>　HOYA　　　　　　 25000　　-440　 -7.35
<2802>　味の素　　　　　　　　3527　　 -96　 -6.42
<4568>　第一三共　　　　　　　3305　　 -63　 -6.32
<4578>　大塚HD　　　　　　　　8184　　-186　 -6.22
<9766>　コナミG　　　　　　　24270　　-165　 -5.52
<4506>　住友ファーマ　　　　　1991　　-151　 -5.05
<7832>　バンナムHD　　　　　　4518　　 -42　 -4.21
<4901>　富士フイルム　　　　　3362　　 -38　 -3.81
<6920>　レーザーテック　　　 28835　　-265　 -3.54
<6479>　ミネベアミツミ　　　　2916　　-102　 -3.41
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3550　　 -95　 -3.18
<7011>　三菱重工業　　　　　　4362　　 -87　 -2.91
＜5801＞　古河電気工業　　　　　9456　　-844　 -2.82
<6367>　ダイキン工業　　　　 19710　　 -65　 -2.17《CS》

関連記事