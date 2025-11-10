*15:23JST 三井松島ホールディングス---2026年3月期通期業績予想を上方修正、経常利益は12.3％増に

三井松島ホールディングス＜1518＞は7日、2026年3月期通期の連結業績予想について、売上高・各段階利益ともに上方修正したと発表した。2025年5月13日時点の予想と比較して、売上高は655億円から666億円へ、営業利益は82億円から90億円へ引き上げた。経常利益は81億円から91億円へ、親会社株主に帰属する当期純利益は58億円から64億円へそれぞれ増額された。

修正後の増減率は、売上高が1.7％、営業利益が9.8％、経常利益が12.3％、当期純利益が10.3％の増加となる。背景には、各セグメントの増益に加え、子会社であるMM Investmentsにおける上場株式投資等による特別利益の計上があった。

また、2025年10月1日に実施した1株につき5株の株式分割に伴い、1株当たり当期純利益は株式分割後基準で125円26銭と見込まれている(分割前基準では626円31銭)。

なお、同社は同日、剰余金の配当（中間配当）および配当予想の修正（増配）を発表している。また、2025年11月11日には決算説明会の開催が予定されている。《AK》