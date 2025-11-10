*15:19JST サスメド---1Qは2ケタ増収、DTxプラットフォーム事業が増収・黒字転換

サスメド＜4263＞は7日、2026年6月期第1四半期（25年7月-9月）決算を発表した。事業収益が前年同期比42.2%増の0.45億円、営業損失が1.33億円（前年同期は1.61億円の損失）、経常損失が1.32億円（同1.63億円の損失）、四半期純損失が1.20億円（同1.63億円の損失）となった。

DTxプロダクト事業の事業収益の計上はなく（前年同四半期もなし）、セグメント損失は0.44億円（前年同四半期は0.40億円の損失）となった。治療用アプリ開発では、不眠障害用アプリにおいて、保険収載と製品の上市に向けた準備を進めている。また、杏林製薬と共同開発を行っている耳鳴治療用アプリは、特定臨床研究を完了している。さらに、あすか製薬と共同開発を行っている月経前症候群・月経前不快気分障害を対象とした治療用アプリは、特定臨床研究における被験者登録を完了している。進行がん患者向けのアドバンス・ケア・プランニングを支援するアプリでは、企業治験（第2相臨床試験に相当）における被験者登録を開始している。

DTxプラットフォーム事業の事業収益は0.45億円（前年同四半期は0.32億円）、セグメント利益は0.28億円（前年同四半期は0.06億円の損失）となった。汎用臨床試験システムの提供は、アキュリスファーマとの間で締結した、治験実施に関する契約に基づき、企業治験としては世界初となるブロックチェーン技術を活用した治験を実施している。その他、SUSMED SourceDataSyncを活用した臨床試験の実施に関する提案活動を積極

的に展開している。機械学習自動分析システムの提供に関する活動は、継続利用に支えられ、収益は安定的に推移している。

2026年6月期の業績予想は、現時点で合理的な業績予想の算定が困難であることから、公表されていない。《AK》