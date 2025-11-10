ティア　業績予想の修正

関連記事
ティア＜2485＞は7日、2025年5月9日に公表した業績予想の修正を発表した。
2025年9月期通期連結業績の売上高は前回予想比2.0％（4.50億円）減の215.50億円。営業利益は前回予想比7.3％（1.30億円）減の16.40億円。経常利益は前回予想比9.3％（1.60億円）減の15.60億円。
親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想比19.4％（2.10億円）減の8.70億円。1株当たり当期純利益は9.34円減の38.65円。
2025年9月期通期個別業績の売上高は前回予想比1.9％（3.15億円）減の164.60億円。経常利益は前回予想比7.7％（1.15億円）減の13.70億円。当期純利益は前回予想比10.8％（1.05億円）減の8.70億円。1株当たり当期純利益は4.67円減の38.65円。
通期連結業績予想について、売上高は上半期の増収分を見込む一方、下半期に既存会館の改修を予定していた。利益は上半期の増益と下半期の補正予算対応に伴う経費の増加を見込んでいた。
下半期は葬儀件数が想定を下回り、売上高4.50億円の減収、営業利益1.30億円、経常利益1.60億円の減益が見込まれる。親会社株主に帰属する当期純利益は減損損失1.79億円の計上を見込み、2.10億円の減益となる見通しとなることから、今回の修正となった。
通期個別業績予想についても、通期連結業績予想と同じ理由で修正を行った。《AK》
