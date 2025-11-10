*09:06JST 日経平均は225円高、寄り後は上げ幅縮小

日経平均は225円高（9時5分現在）。今日の東京市場は買いが先行した。先週末の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、一時500ドル近く下落したダウ平均が小幅ながら上げに転じたことが東京市場で一定の安心感となった。また、先週末の東京市場で一時1200円を超す下げとなった日経平均が下げ渋り、節目の5万円を回復して取引を終えたことから、株価の下値は堅いとの見方もあった。さらに、主要企業の4-9月期決算発表が続いており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となった。一方、先週末の米株式市場でダウ平均は小幅に上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、19日に米エヌビディアの決算発表が予定されており、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を縮小している。《SK》