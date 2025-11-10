関連記事
11/10の強弱材料
*08:33JST 11/10
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（46987.10、+74.80）
・シカゴ日経225先物は上昇（50410、+100）
・VIX指数は低下（19.08、-0.42）
・為替相場は円安・ドル高（153.60-70）
・米原油先物相場は上昇（59.75、+0.32）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50276.37、-607.31）
・ナスダック総合指数は下落（23004.54、-49.45）
・SOX指数は下落（6947.36、-71.03）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・日銀金融政策決定会合における主な意見(10月29、30日分)
・9月景気一致指数
・9月景気先行CI指数
・中川日銀審議委員が講演
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支(先週)
・10月中国資金調達総額(15日までに)
・10月中国マネーサプライ(15日までに)
・10月中国元建て新規貸出残高(15日までに)
・AIサミット開幕(11日まで)《ST》
