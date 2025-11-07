*16:34JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約633円分押し下げ

7日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり120銘柄、値下がり104銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日6日の米国株式市場は反落。民間データで企業の10月人員削減加速が明らかになり、警戒感が優勢に。加えて、政府機関閉鎖も過去最長を記録し終了する兆候も見られないため成長減速懸念にさらに売りに拍車がかかり、終盤にかけて下げ幅を拡大した。

米株市場を横目に、7日の日経平均は359.37円安の50524.31円と反落して取引を開始した。売り先行で始まった後は、次第に下げ幅を広げる展開となり前場中ごろに節目の5万円を割った。ただ、13時ごろに本日安値49640.56円を付けた後は、買い戻しの動きも一定広がりじりじりと下げ幅を縮小、結果的に5万円に復帰して取引を終了した。米主要株価指数の下落を受けて、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、上昇のけん引役だったAI関連株が一段と売りに押されたほか、為替がやや円高に振れた点も上値抑制要因になった。一方、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、引き続き好決算・好業績銘柄への物色意欲は続いた。

大引けの日経平均は前営業日比607.31円安の50276.37円となった。東証プライム市場の売買高は25億5210万株、売買代金は6兆9948億円だった。業種別では、非鉄金属、電気機器、機械などが下落した一方で、サービス業、海運業、鉄鋼などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は54％、対して値下がり銘柄は42％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約320円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、味の素＜2802＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約117円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、ファーストリテ＜9983＞、KDDI＜9433＞、キッコーマン＜2801＞、ダイキン＜6367＞、スズキ＜7269＞などがつづいた。



日経平均株価 50276.37(-607.31)

値上がり銘柄数 120(寄与度+452.28)

値下がり銘柄数 104(寄与度-1059.59)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 8487 1176 117.93

＜4519＞ 中外製薬 7468 517 51.84

＜9983＞ ファーストリテ 57210 630 50.54

＜9433＞ KDDI 2580.5 111.5 44.72

＜2801＞ キッコーマン 1368.5 137.5 22.98

＜6367＞ ダイキン工業 19775 480 16.04

＜7269＞ スズキ 2208.5 80.5 10.76

＜7453＞ 良品計画 3403 158 10.56

＜4307＞ 野村総合研究所 6003 291 9.73

＜7832＞ バンナムHD 4560 88 8.82

＜7267＞ ホンダ 1585 28 5.62

＜7733＞ オリンパス 1871.5 32 4.28

＜3382＞ 7＆iHD 1989 39 3.91

<4063> 信越化 4529 23 3.84

<9843> ニトリHD 2491.5 43 3.59

<7751> キヤノン 4396 61 3.06

<1925> 大和ハウス工業 5396 91 3.04

<8830> 住友不動産 6731 88 2.94

<2502> アサヒGHD 1731.5 28.5 2.86

<6326> クボタ 2067.5 84.5 2.82

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 21700 -1600 -320.89

＜6857＞ アドバンテ 19960 -1170 -312.86

＜2802＞ 味の素 3623 -700 -46.80

＜8035＞ 東エレク 32800 -450 -45.12

＜5803＞ フジクラ 20415 -1110 -37.10

＜4062＞ イビデン 12820 -1035 -34.60

＜6762＞ TDK 2493 -63 -31.59

<6976> 太陽誘電 3645 -700 -23.40

<6758> ソニーG 4259 -91 -15.21

<6146> ディスコ 48520 -2000 -13.37

<6954> ファナック 5060 -75 -12.53

<5802> 住友電気工業 5855 -352 -11.77

<6963> ローム 2051 -319 -10.66

<6920> レーザーテック 29100 -595 -7.96

<6981> 村田製作所 3252 -98 -7.86

<6988> 日東電工 3752 -44 -7.35

<7974> 任天堂 13905 -200 -6.69

<9766> コナミG 24435 -195 -6.52

<7011> 三菱重工業 4449 -169 -5.65

<6506> 安川電機 4061 -154 -5.15《CS》