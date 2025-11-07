関連記事
東証業種別ランキング：サービス業が上昇率トップ
サービス業が上昇率トップ。そのほか海運業、鉄鋼、小売業、陸運業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、情報・通信業、銀行業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. サービス業 ／ 3,126.71 ／ 5.80
2. 海運業 ／ 1,739.83 ／ 1.87
3. 鉄鋼 ／ 730.71 ／ 1.67
4. 小売業 ／ 2,229.1 ／ 1.60
5. 陸運業 ／ 2,271.42 ／ 1.39
6. 繊維業 ／ 806.99 ／ 1.35
7. 水産・農林業 ／ 685.58 ／ 1.04
8. 不動産業 ／ 2,383.07 ／ 0.76
9. ゴム製品 ／ 5,347.43 ／ 0.66
10. 医薬品 ／ 3,519.13 ／ 0.56
11. ガラス・土石製品 ／ 1,669.63 ／ 0.47
12. 化学工業 ／ 2,501.78 ／ 0.45
13. 鉱業 ／ 837.78 ／ 0.09
14. 輸送用機器 ／ 4,870.72 ／ 0.05
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,194.29 ／ 0.03
16. 石油・石炭製品 ／ 2,166.2 ／ 0.03
17. 建設業 ／ 2,455.61 ／ -0.05
18. 卸売業 ／ 4,782.84 ／ -0.05
19. 空運業 ／ 235.54 ／ -0.13
20. 保険業 ／ 2,803.15 ／ -0.18
21. 電力・ガス業 ／ 643.77 ／ -0.28
22. パルプ・紙 ／ 555.86 ／ -0.31
23. 精密機器 ／ 13,271.81 ／ -0.38
24. 証券業 ／ 759.64 ／ -0.66
25. その他製品 ／ 7,740.39 ／ -0.85
26. その他金融業 ／ 1,149.13 ／ -0.93
27. 金属製品 ／ 1,614.59 ／ -0.94
28. 食料品 ／ 2,422.53 ／ -0.96
29. 銀行業 ／ 458.25 ／ -1.12
30. 情報・通信業 ／ 7,951.12 ／ -1.17
31. 機械 ／ 4,318.18 ／ -1.81
32. 電気機器 ／ 6,214.57 ／ -1.85
33. 非鉄金属 ／ 3,403.31 ／ -4.36《CS》
