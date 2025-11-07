*14:46JST イー・ギャランティ---2Qも2ケタ増収・増益、新規顧客の取り込みおよび契約更新率の向上を推進

イー・ギャランティ＜8771＞は6日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比12.5%増の54.88億円、営業利益が同5.6%増の25.12億円、経常利益が同5.3%増の25.68億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同6.4%増の17.40億円となった。

当中間連結会計期間において、信用リスク保証サービスは引き続き堅調に推移した。人的投資の継続的拡大を基にこれを収益転嫁させるべく、営業人員の早期戦力化や営業業務支援の強化により新規顧客の取り込みおよび契約更新率の向上を進めてきた。当中間連結会計期間末における保証残高は2兆3,128億円（前年同期比43.4%増）、保証債務は8,690億円（同9.8%増）となった。売上高は増収となり、倒産件数の増加により保証履行額及び支払保証料が増加した結果、売上総利益は39.79億円（同5.8%増）となった。また、各段階利益は増益となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比10.5%増の113.00億円、営業利益が同1.9%増の52.00億円、経常利益が同1.9%増の53.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.7%増の35.50億円とする期初計画を据え置いている。《AK》