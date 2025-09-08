ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約195円押し上げ

2025年9月8日 12:40

記事提供元：フィスコ

*12:40JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約195円押し上げ
8日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり191銘柄、値下がり30銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は大幅に3営業日続伸。611.79円高の43630.54円（出来高概算10億4978万株）で前場の取引を終えている。5日の米国株式市場は下落した。ダウ平均は220.43ドル安の45400.86ドル、ナスダックは7.31ポイント安の21700.39で取引を終了した。雇用統計を受け早期利下げ期待が強まり、寄り付き後、上昇。同時に、予想を大幅に下回った結果で、景気後退入りを警戒した売りに押され、相場は下落に転じた。終日売り買いが交錯し、終盤にかけて下げ幅を縮小し、終了。米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は432.32円高の43451.07円と続伸して取引を開始した。午前中は買いが先行し、7日に石破首相が辞任表明したことで、財政拡張派の新政権誕生に期待する動きが強まった。政治の混乱で日銀が利上げに一段と慎重になるとの見方もあり、円安により輸出企業の業績が改善するとの期待も広がった。需給面では外部からの買い圧力が依然として強く、結果的に前場は堅調な値動きで推移した。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約195円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはソシオネクスト＜6526＞で6.86％高、同2位はマツダ＜7261＞で6.70％高だった。

一方、値下がり寄与トップはコナミG＜9766＞、同2位はディスコ＜6146＞となり、2銘柄で日経平均を約4円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはアサヒ＜2502＞とNTN＜6472＞でどちらも0.95％安だった。


*11:30現在


日経平均株価　　43630.54(+611.79)

値上がり銘柄数　191(寄与度+624.91)
値下がり銘柄数　30(寄与度-13.12)
変わらず銘柄数　4

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 11860　　 420　113.45
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　15945　　 405　 82.05
＜9983＞　ファーストリテ　　　 49340　　 850　 68.88
＜8035＞　東エレク　　　　　　 20560　　 320　 32.41
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2084　　　51　 25.83
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4209　　 117　 19.75
＜6098＞　リクルートHD　　　　　8618　　 157　 15.90
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 13590　　 320　 10.80
＜6954＞　ファナック　　　　　　4158　　　48　　8.10
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　　8461　　 210　　7.09
＜8830＞　住友不動産　　　　　　6362　　 202　　6.82
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　6682　　　67　　6.79
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3499　　　40　　6.75
＜4523＞　エーザイ　　　　　　　5319　　 182　　6.15
<2802>　味の素　　　　　　　　4290　　　90　　6.08
＜6526＞　ソシオネクスト　　　2781.5　 178.5　　6.03
<6920>　レーザーテック　　　 16050　　 405　　5.47
<8801>　三井不動産　　　　　　1647　　　54　　5.47
<4568>　第一三共　　　　　　　3673　　　52　　5.27
<7832>　バンナムHD　　　　　　5055　　　52　　5.27


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21755　　 -85　 -2.87
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 37980　　-270　 -1.82
＜2502＞　アサヒGHD　　　　　 1878.5　　 -18　 -1.82
<7203>　トヨタ自動車　　　　　2957　　-5.5　 -0.93
<6273>　SMC　　　　　　　 44510　　-270　 -0.91
<7453>　良品計画　　　　　　　3095　　　-9　 -0.61
<6479>　ミネベアミツミ　　　2709.5　　 -16　 -0.54
<4452>　花王　　　　　　　　　6923　　 -12　 -0.41
<4385>　メルカリ　　　　　　　2340　　 -11　 -0.37
<8252>　丸井G　　　　　　　　 3275　　 -10　 -0.34
<6861>　キーエンス　　　　　 56590　　-100　 -0.34
<7267>　ホンダ　　　　　　　1691.5　　-1.5　 -0.30
<6532>　ベイカレント　　　　　8285　　 -15　 -0.25
<9531>　東京瓦斯　　　　　　　5686　　 -37　 -0.25
<6770>　アルプスアルパイン　1953.5　　　-7　 -0.24
<8316>　三井住友FG　　　　　　4069　　 -15　 -0.15
<2503>　キリンHD　　　　　　2251.5　　　-4　 -0.14
<6752>　パナHD　　　　　　　　1537　　　-4　 -0.14
<4506>　住友ファーマ　　　　　1807　　　-4　 -0.14
<5214>　日本電気硝子　　　　　4797　　 -12　 -0.12《CS》

