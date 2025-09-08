*12:40JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約195円押し上げ

8日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり191銘柄、値下がり30銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は大幅に3営業日続伸。611.79円高の43630.54円（出来高概算10億4978万株）で前場の取引を終えている。5日の米国株式市場は下落した。ダウ平均は220.43ドル安の45400.86ドル、ナスダックは7.31ポイント安の21700.39で取引を終了した。雇用統計を受け早期利下げ期待が強まり、寄り付き後、上昇。同時に、予想を大幅に下回った結果で、景気後退入りを警戒した売りに押され、相場は下落に転じた。終日売り買いが交錯し、終盤にかけて下げ幅を縮小し、終了。米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は432.32円高の43451.07円と続伸して取引を開始した。午前中は買いが先行し、7日に石破首相が辞任表明したことで、財政拡張派の新政権誕生に期待する動きが強まった。政治の混乱で日銀が利上げに一段と慎重になるとの見方もあり、円安により輸出企業の業績が改善するとの期待も広がった。需給面では外部からの買い圧力が依然として強く、結果的に前場は堅調な値動きで推移した。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約195円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはソシオネクスト＜6526＞で6.86％高、同2位はマツダ＜7261＞で6.70％高だった。

一方、値下がり寄与トップはコナミG＜9766＞、同2位はディスコ＜6146＞となり、2銘柄で日経平均を約4円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはアサヒ＜2502＞とNTN＜6472＞でどちらも0.95％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 43630.54(+611.79)

値上がり銘柄数 191(寄与度+624.91)

値下がり銘柄数 30(寄与度-13.12)

変わらず銘柄数 4

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 11860 420 113.45

＜9984＞ ソフトバンクG 15945 405 82.05

＜9983＞ ファーストリテ 49340 850 68.88

＜8035＞ 東エレク 20560 320 32.41

＜6762＞ TDK 2084 51 25.83

＜6758＞ ソニーG 4209 117 19.75

＜6098＞ リクルートHD 8618 157 15.90

＜7974＞ 任天堂 13590 320 10.80

＜6954＞ ファナック 4158 48 8.10

＜4578＞ 大塚HD 8461 210 7.09

＜8830＞ 住友不動産 6362 202 6.82

＜4519＞ 中外製薬 6682 67 6.79

＜6988＞ 日東電工 3499 40 6.75

＜4523＞ エーザイ 5319 182 6.15

<2802> 味の素 4290 90 6.08

＜6526＞ ソシオネクスト 2781.5 178.5 6.03

<6920> レーザーテック 16050 405 5.47

<8801> 三井不動産 1647 54 5.47

<4568> 第一三共 3673 52 5.27

<7832> バンナムHD 5055 52 5.27



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9766＞ コナミG 21755 -85 -2.87

＜6146＞ ディスコ 37980 -270 -1.82

＜2502＞ アサヒGHD 1878.5 -18 -1.82

<7203> トヨタ自動車 2957 -5.5 -0.93

<6273> SMC 44510 -270 -0.91

<7453> 良品計画 3095 -9 -0.61

<6479> ミネベアミツミ 2709.5 -16 -0.54

<4452> 花王 6923 -12 -0.41

<4385> メルカリ 2340 -11 -0.37

<8252> 丸井G 3275 -10 -0.34

<6861> キーエンス 56590 -100 -0.34

<7267> ホンダ 1691.5 -1.5 -0.30

<6532> ベイカレント 8285 -15 -0.25

<9531> 東京瓦斯 5686 -37 -0.25

<6770> アルプスアルパイン 1953.5 -7 -0.24

<8316> 三井住友FG 4069 -15 -0.15

<2503> キリンHD 2251.5 -4 -0.14

<6752> パナHD 1537 -4 -0.14

<4506> 住友ファーマ 1807 -4 -0.14

<5214> 日本電気硝子 4797 -12 -0.12《CS》