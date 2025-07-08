*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、豪中央銀行が政策金利発表、米NY連銀がインフレ期待発表など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(5月) 2兆9504億円 2兆2580億円

08:50 貸出動向 銀行計(6月) 2.6％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(6月) 2.4％

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)(6月) 45.3 44.8

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)(6月) 45.2 44.4



＜海外＞

13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.60％ 3.85％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.16％

21:00 ブ・小売売上高(5月) -0.4％

24:00 米・NY連銀がインフレ期待発表(6月) 3.2％

28:00 米・消費者信用残高(5月) 105.00億ドル 178.73億ドル



東南アジア諸国連合(ASEAN)関連外相会議(11日まで)

欧・欧州連合(EU)財務相理事会



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》