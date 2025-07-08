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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、豪中央銀行が政策金利発表、米NY連銀がインフレ期待発表など

2025年7月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、豪中央銀行が政策金利発表、米NY連銀がインフレ期待発表など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(5月)　2兆9504億円　2兆2580億円
08:50　貸出動向 銀行計(6月)　　2.6％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(6月)　　2.4％
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)(6月)　45.3　44.8
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)(6月)　45.2　44.4


＜海外＞
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.60％　3.85％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.16％
21:00　ブ・小売売上高(5月)　　-0.4％
24:00　米・NY連銀がインフレ期待発表(6月)　　3.2％
28:00　米・消費者信用残高(5月)　105.00億ドル　178.73億ドル


東南アジア諸国連合(ASEAN)関連外相会議(11日まで)

欧・欧州連合(EU)財務相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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