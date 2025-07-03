*08:39JST 7/3

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（20393.13、+190.24）

・SOX指数は上昇（5611.05、+103.55）

・VIX指数は低下（16.64、-0.19）

・米原油先物相場は上昇（67.45、+2.00）

弱気材料

・日経平均株価は下落（39762.48、-223.85）

・NYダウは下落（44484.42、-10.52）

・シカゴ日経225先物は下落（39715、-75）

・米長期金利は上昇

・為替相場は円高・ドル安（143.50-60）

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・6月サービス業PMI

・6月総合PMI

・高田日銀審議委員が三重県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・5月豪州貿易収支

・6月中国財新サービス業PMI

・6月中国財新総合PMI

・6月インドサービス業PMI確定値

・6月インド総合PMI確定値

・6月スイス消費者物価指数

・6月ユーロ圏サービス業PMI

・6月ユーロ圏総合PMI

・5月カナダ貿易収支

・6月米国非農業部門雇用者数

・6月米国失業率

・6月米国平均時給

・5月米国貿易収支

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・6月米国サービス業PMI

・6月米国総合PMI

・5月米国製造業受注

・6月米国ISM非製造業景況指数

・参議院選挙の公示

・米国アトランタ連銀総裁が講演

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨(6月会合)

・フランス国際経済会議(5日まで)《ST》