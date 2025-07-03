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7/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 7/3
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（20393.13、+190.24）
・SOX指数は上昇（5611.05、+103.55）
・VIX指数は低下（16.64、-0.19）
・米原油先物相場は上昇（67.45、+2.00）
弱気材料
・日経平均株価は下落（39762.48、-223.85）
・NYダウは下落（44484.42、-10.52）
・シカゴ日経225先物は下落（39715、-75）
・米長期金利は上昇
・為替相場は円高・ドル安（143.50-60）
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・6月サービス業PMI
・6月総合PMI
・高田日銀審議委員が三重県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・5月豪州貿易収支
・6月中国財新サービス業PMI
・6月中国財新総合PMI
・6月インドサービス業PMI確定値
・6月インド総合PMI確定値
・6月スイス消費者物価指数
・6月ユーロ圏サービス業PMI
・6月ユーロ圏総合PMI
・5月カナダ貿易収支
・6月米国非農業部門雇用者数
・6月米国失業率
・6月米国平均時給
・5月米国貿易収支
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・6月米国サービス業PMI
・6月米国総合PMI
・5月米国製造業受注
・6月米国ISM非製造業景況指数
・参議院選挙の公示
・米国アトランタ連銀総裁が講演
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨(6月会合)
・フランス国際経済会議(5日まで)《ST》
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