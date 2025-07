Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ　IPライセンス加盟店で宮崎県内初のモデルハウスが完成

*10:40JST Lib Work---IPライセンス加盟店で宮崎県内初のモデルハウスが完成

Lib Work<1431>は30日、子会社であるリブサービスがアダストリア<2685>と共同展開するIPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」の加盟パートナーであるオーリック建設が、宮崎県内で初となるモデルハウスを完成させたと発表した。

Lib Workによると「niko and ... EDIT HOUSE」は、住宅業界初のIPライセンスビジネスであり、商標・意匠・著作などの知的財産の使用権を加盟パートナーに提供することで、独立自営のまま高いデザイン性とブランド力を活用した販促活動を可能とする。加盟パートナーは、ライセンス利用料を支払うことで、ブランドの認知度向上や販売促進の支援を受けることができる。

今回完成したモデルハウスは、全国で15店舗目となるものであり、宮崎県内では初の展開となる。オーリック建設は、万代ホーム、永代ハウス、ワウハウス九州、不動産総合センターの4社が合併し、2025年4月に新たに設立された企業であり、九州一円での住宅建築体制を実現している。

今後も「niko and ... EDIT HOUSE」のモデルハウスは全国に展開される予定であり、Lib Workはプラットフォーム事業の収益拡大を目指していく。《AK》