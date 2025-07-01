*07:21JST 米国株式市場は続伸、通商交渉や税制案の進展を期待（30日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

SEP24

Ｏ 40675（ドル建て）

Ｈ 40965

Ｌ 40315

Ｃ 40395 大証比-45（イブニング比+145）

Vol 4244



SEP24

Ｏ 40575（円建て）

Ｈ 40870

Ｌ 40225

Ｃ 40295 大証比-145（イブニング比+45）

Vol 18688

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル143.96円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ルネサ

ス＜6723＞、富士フイルム＜4901＞、村田製作所＜6981＞、リクルートHD＜6098＞、富士通<

6702>、本田技研工業＜7267＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 172.26 -3.48 2480 -13

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.72 -0.17 1975 -8

8035 (TOELY) 東京エレク 96.13 0.38 27678 -2

6758 (SONY.N) ソニー 26.03 -0.27 3747 17

9432 (NTTYY) NTT 26.76 0.47 154 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.00 0.07 2879 -9

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.06 -0.74 4183 -22

9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.19 -0.04 49220 -300

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 36.43 1.21 10489 -26

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.47 -0.01 4742 -30

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.73 -0.02 7538 -18

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.11 -0.09 3625 -9

8031 (MITSY) 三井物産 407.00 -2.30 2930 -17

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.75 -0.01 8458 -77

4568 (DSNKY) 第一三共 23.22 0.34 3343 -22

9433 (KDDIY) KDDI 17.11 0.31 2464 -16

7974 (NTDOY) 任天堂 24.02 0.38 13832 -48

8766 (TKOMY) 東京海上HD 42.37 0.14 6100 -11

7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.83 -0.87 1383 -11.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.70 -0.24 4232 -16

6902 (DNZOY) デンソー 13.47 -0.16 1939 -11.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.07 -0.28 7506 -19

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.97 0.32 3307 -17

8411 (MFG.N) みずほFG 5.56 0.00 4002 9

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.73 0.42 16887 -138

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.46 0.36 4451 26

7741 (HOCPY) HOYA 119.06 1.49 17140 -15

6503 (MIELY) 三菱電機 43.00 -0.42 3095 -16

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.40 -0.10 2131 -23

7751 (CAJPY) キヤノン 29.02 -0.19 4178 -11

6273 (SMCAY) SMC 17.93 0.18 51624 -416

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1356 -199

6146 (DSCSY) ディスコ 29.50 -0.10 42468 -162

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 16.05 0.19 2311 -12

8053 (SSUMY) 住友商事 25.84 0.01 3720 -9

6702 (FJTSY) 富士通 24.20 0.20 3484 -31

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.72 0.28 16515 215

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.37 -0.38 5865 -35

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 0.00 1401 65.5

8002 (MARUY) 丸紅 201.90 0.64 2907 -6

6723 (RNECY) ルネサス 6.14 0.00 1768 -21

6954 (FANUY) ファナック 13.59 -0.04 3913 -27

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.33 0.10 3215 -15

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.90 0.00 1387 -8

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.00 0.29 4751 14

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.79 -0.05 3107 -35

6594 (NJDCY) 日本電産 4.88 0.01 2809 4

6857 (ATEYY) アドバンテスト 73.96 -0.18 10647 -8

4543 (TRUMY) テルモ 18.33 -0.47 2639 -11

8591 (IX.N) オリックス 22.52 0.33 3242 -18

（時価総額上位50位、1ドル143.96円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 1401 65.5 4.90

4911 (SSDOY) 資生堂 18.33 2639 65.5 2.55

4689 (YAHOY) LINEヤフー 7.49 539 8.6 1.62

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.72 16515 215 1.32

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.38 3873 34 0.89

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1356 -199 -12.80

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.50 1260 -78 -5.83

5020 (JXHLY) ENEOS 9.37 674 -41.1 -5.75

9503 (KAEPY) 関西電力 5.77 1661 -48 -2.81

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.90 2001 -43 -2.10



「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44094.77 前日比：275.50

始値：44020.66 高値：44138.69 安値：43889.16

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：20369.73 前日比：96.27

始値：20360.15 高値：20418.31 安値：20266.36

年初来高値：20369.73 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6204.95 前日比：31.88

始値：6193.36 高値：6215.08 安値：6174.97

年初来高値：6204.95 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.773％ 米10年国債 4.23％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は275.50ドル高の44094.77ドル、ナスダックは96.27

ポイント高の20369.73で取引を終了した。

通商交渉に楽観的な見通しが強まったほか、トランプ政権の税制案の進展を好感

し、寄り付き後、上昇。ナスダックは過去最高値水準での利益確定売りに一時伸び

悩む局面もあったが早期利下げ期待を受けた買いも強まり、相場は終日底堅く推移

した。終盤にかけて、上げ幅を拡大しS&P500種指数、ナスダックは連日で過去最高

値を更新し、終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、電気通信サービ

スが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

ソフトウエアメーカ―のオラクル（ORCL）は年間収入で300億ドル規模に達するクラ

ウド契約の締結を明らかにし、上昇。情報技術ソリューションを提供するヒューレ

ット・パッカード・エンタープライズ（HPE）はネットワークソリューション会社の

ジュニパーネットワークス（JNPR）買収を巡り司法省が提起していた訴訟で、一部

売却を条件に和解に達したことが明かになり、上昇。ジュニパーネットワークス（J

NPR）も上昇した。ソーシャルメディアのフェイスブックを運営するメタ・プラット

フォームズ（META）は人工知能（AI）グループ再構築で、「スーパーインテリジェ

ンス」を発表、オープンAIなどから研究者を採用するなど、出資拡大が期待感につ

ながり、上昇した。

銀行のJPモルガン（JPM）、シティグループ（C）は、連邦準備制度理事会（FRB）が

実施したストレステストで対象となった全22行が合格したことを好感し、それぞれ

上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は最新版SIRIに自社製AIではなく、オープンAI

などの技術を用いることも検討していると報じられ、上昇した。

ベッセント財務長官は税制法案で、4日までに大統領が署名することを確信している

と述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》