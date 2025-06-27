亀田製菓が後場急伸、米持分会社の完全子会社化にともない業績予想を増額修正、好感買い殺到

■第1四半期から反映、通期の営業利益は前回予想を27%上回る見込みに

亀田製菓<2220>(東証プライム)が6月27日の後場、13時30分過ぎから急伸し、14時過ぎには3810円(200円高)まで上げて急激に出直っている。同時刻に米国の持分法適用会社TH FOODS,INC(イリノイ州)の株式取得完了(完全子会社化)と段階取得に係る差益206億円の計上、業績予想の増額修正を発表し、好感されている。

今期・2026年3月期の連結業績予想について、米TH FOODS,INCの業績を26年3月期第1四半期から連結業績に取り込むことを踏まえ、売上高は前回予想を36.1%上回る1375億円の見込み(前期比では33.2%増)に見直し、営業利益は同27.3%上回る70億円(同27.3%増)に、親会社株主に帰属する当期純利益は同6倍の242億円(同4.7倍)に、各々見直した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】「貯蓄から投資へ」を後押しする高配当銘柄の魅力、証券・銀行株も安定運用の選択肢に（2025/05/16）

・【株式市場特集】自己株式取得に高まる市場の期待、ＥＴＦ買い終了後の「最後の防波堤」か（2025/05/26）

・【株式市場特集】与野党一致の消費税減税政策、関連銘柄の投資機会が到来（2025/05/12）

・【株式市場特集】年初来安値更新銘柄の決算に注目、リターン・リバーサルに期待（2025/04/28）

