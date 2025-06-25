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今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、豪消費者物価指数、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、豪消費者物価指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(5月) 3.1％
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(6月16、17日)
10:00 田村日銀審議委員が福島県金融経済懇談会で講演、同記者会見
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存25年超、物価連動債)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(4月) 103.4
14:00 景気一致指数(4月) 115.5
15:00 工作機械受注(5月) 3.4％
北里コーポレーションが東証プライムに新規上場(公開価格:1340円)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(5月) 14.26億NZドル
10:30 豪・消費者物価指数(5月) 2.4％ 2.4％
13:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(5月) 1.3％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.08％
20:00 ブ・FGV建設コスト(6月) 0.26％
20:30 ブ・経常収支(5月) -13.47億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(5月) 54.91億ドル
23:00 米・新築住宅販売件数(5月) 69.5万戸 74.3万戸
米・5年債入札
米・パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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