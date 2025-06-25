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今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、豪消費者物価指数、米新築住宅販売件数など

2025年6月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ貿易収支、豪消費者物価指数、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(5月)　　3.1％
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(6月16、17日)
10:00　田村日銀審議委員が福島県金融経済懇談会で講演、同記者会見
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存25年超、物価連動債)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(4月)　　103.4
14:00　景気一致指数(4月)　　115.5
15:00　工作機械受注(5月)　　3.4％


北里コーポレーションが東証プライムに新規上場(公開価格:1340円)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(5月)　　14.26億NZドル
10:30　豪・消費者物価指数(5月)　2.4％　2.4％
13:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(5月)　　1.3％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.08％
20:00　ブ・FGV建設コスト(6月)　　0.26％
20:30　ブ・経常収支(5月)　　-13.47億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(5月)　　54.91億ドル
23:00　米・新築住宅販売件数(5月)　69.5万戸　74.3万戸


米・5年債入札

米・パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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