*08:49JST 6/24

[強弱材料]

強気材料

・イスラエルとイラン、停戦合意とトランプ発言

・NYダウは上昇（42581.78、+374.96）

・ナスダック総合指数は上昇（19630.98、+183.57）

・SOX指数は上昇（5244.30、+32.83）

・シカゴ日経225先物は上昇（38590、+190）

・VIX指数は低下（19.83、-0.79）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

弱気材料

・日経平均株価は下落（38354.09、-49.14）

・米原油先物相場は下落（68.51、-5.33）

・為替相場は円高・ドル安（145.80-90）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・5月東京地区百貨店売上高

・5月全国百貨店売上高

・6月ドイツIFO企業景況感指数

・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表

・6月ブラジルFGV消費者信頼感

・1-3月米国経常収支

・5月カナダ消費者物価指数

・4月米国S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数

・4月米国FHFA住宅価格指数

・6月米国消費者信頼感指数

・石破首相が北大西洋条約機構(NATO)首脳会議出席のためオランダへ出発

・プリモグローバルホールディングスが東証スタンダードに新規上場

・米国パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が下院金融委員会で証言

・米国バーFRB理事がイベント冒頭のあいさつ

・米国クリーブランド連銀総裁が講演

・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演

・米国ボストン連銀総裁がイベントでスピーチ

・米国2年債入札

・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が上院委員会で証言

・NATO首脳会議(25日まで)

・世界経済フォーラム(WEF)主催夏季ダボス会議(26日まで)

・アジアインフラ投資銀行(AIIB)年次総会(26日まで)

・中国全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会(27日まで)《ST》