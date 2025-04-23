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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど

2025年4月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(4月)　　48.4
09:30　サービス業PMI(4月)　　50.0
09:30　総合PMI(4月)　　48.9
13:30　第3次産業活動指数(2月)　0.4％　-0.3％
15:00　金融システムリポート(4月、日本銀行)


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(4月)　　58.1
14:00　印・サービス業PMI速報(4月)　　58.5
14:00　印・総合PMI速報(4月)　　59.5
16:30　独・製造業PMI(4月)　47.6　48.3
16:30　独・サービス業PMI(4月)　50.5　50.9
16:30　独・総合PMI(4月)　50.6　51.3
17:00　南ア・消費者物価指数(3月)　3.0％　3.2％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(4月)　47.5　48.6
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月)　50.5　51.0
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(4月)　50.3　50.9
17:30　英・製造業PMI(4月)　44.4　44.9
17:30　英・サービス業PMI(4月)　51.6　52.5
17:30　英・総合PMI(4月)　50.4　51.5
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(2月)　　10億ユーロ
22:45　米・製造業PMI(4月)　49.3　50.2
22:45　米・サービス業PMI(4月)　53.0　54.4
22:45　米・総合PMI(4月)　　53.5
23:00　米・新築住宅販売件数(3月)　68.3万戸　67.6万戸


G20財務相・中央銀行総裁会議(24日まで)

米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ

米・ウォラーFRB理事とセントルイス連銀総裁が開会のあいさつ

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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