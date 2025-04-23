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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(4月) 48.4
09:30 サービス業PMI(4月) 50.0
09:30 総合PMI(4月) 48.9
13:30 第3次産業活動指数(2月) 0.4％ -0.3％
15:00 金融システムリポート(4月、日本銀行)
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(4月) 58.1
14:00 印・サービス業PMI速報(4月) 58.5
14:00 印・総合PMI速報(4月) 59.5
16:30 独・製造業PMI(4月) 47.6 48.3
16:30 独・サービス業PMI(4月) 50.5 50.9
16:30 独・総合PMI(4月) 50.6 51.3
17:00 南ア・消費者物価指数(3月) 3.0％ 3.2％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(4月) 47.5 48.6
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月) 50.5 51.0
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(4月) 50.3 50.9
17:30 英・製造業PMI(4月) 44.4 44.9
17:30 英・サービス業PMI(4月) 51.6 52.5
17:30 英・総合PMI(4月) 50.4 51.5
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(2月) 10億ユーロ
22:45 米・製造業PMI(4月) 49.3 50.2
22:45 米・サービス業PMI(4月) 53.0 54.4
22:45 米・総合PMI(4月) 53.5
23:00 米・新築住宅販売件数(3月) 68.3万戸 67.6万戸
G20財務相・中央銀行総裁会議(24日まで)
米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ
米・ウォラーFRB理事とセントルイス連銀総裁が開会のあいさつ
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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