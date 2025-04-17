*08:29JST 4/17

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物相場は上昇（61.83、+1.08）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（33920.40、-347.14）

・NYダウは下落（39669.39、-699.57）

・ナスダック総合指数は下落（16307.16、-516.01）

・SOX指数は下落（3857.17、-164.73）

・シカゴ日経225先物は下落（33835、-85）

・VIX指数は上昇（32.64、+2.52）

・為替相場は円高・ドル安（141.80-90）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・1-3月ニュージーランド消費者物価指数

・3月貿易収支

・3月輸出

・3月輸入

・対外・対内証券投資

・3月中国SWIFTグローバル支払い元建て

・中川順子日銀審議委員が群馬県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・3月オーストラリア失業率

・ブラジルFIPE消費者物価指数

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・3月米国住宅着工件数

・3月米国住宅建設許可件数

・米国新規失業保険申請件数

・4月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・インド外貨準備高(18日までに)

・メローニ伊首相が訪米、トランプ大統領と関税巡り会談

・米国債券市場は短縮取引《ST》