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4/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 4/17
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物相場は上昇（61.83、+1.08）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（33920.40、-347.14）
・NYダウは下落（39669.39、-699.57）
・ナスダック総合指数は下落（16307.16、-516.01）
・SOX指数は下落（3857.17、-164.73）
・シカゴ日経225先物は下落（33835、-85）
・VIX指数は上昇（32.64、+2.52）
・為替相場は円高・ドル安（141.80-90）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・1-3月ニュージーランド消費者物価指数
・3月貿易収支
・3月輸出
・3月輸入
・対外・対内証券投資
・3月中国SWIFTグローバル支払い元建て
・中川順子日銀審議委員が群馬県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・3月オーストラリア失業率
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・3月米国住宅着工件数
・3月米国住宅建設許可件数
・米国新規失業保険申請件数
・4月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・インド外貨準備高(18日までに)
・メローニ伊首相が訪米、トランプ大統領と関税巡り会談
・米国債券市場は短縮取引《ST》
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