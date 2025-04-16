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4/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 4/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（34267.54、+285.18）
・SOX指数は上昇（4021.89、+18.67）
・シカゴ日経225先物は上昇（34490、+130）
・VIX指数は低下（30.12、-0.77）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（40368.96、-155.83）
・ナスダック総合指数は下落（16823.17、-8.31）
・米原油先物相場は下落（60.75、-0.30）
・為替相場は円高・ドル安（143.20-30）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・3月ニュージーランド貿易収支
・2月コア機械受注
・国債買い入れオペ (日本銀行)
・3月中国新築住宅価格
・3月中国中古住宅価格
・1-3月期中国GDP
・3月中国鉱工業生産指数
・3月中国小売売上高
・3月中国調査失業率
・3月中国固定資産投資(都市部)
・3月中国不動産投資
・3月中国住宅不動産販売
・日本証券業会長が定例会見
・3月英国消費者物価コア指数
・3月訪日外客数
・2月ユーロ圏経常収支
・3月ユーロ圏CPI
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・3月米国小売売上高
・3月米国鉱工業生産指数
・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表
・4月米国NAHB住宅市場指数
・2月米国企業在庫
・2月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・米国クリーブランド連銀総裁が質疑応答
・米国カンザスシティー連銀総裁がダラス連銀総裁と討論《ST》
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