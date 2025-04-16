*08:27JST 4/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（34267.54、+285.18）

・SOX指数は上昇（4021.89、+18.67）

・シカゴ日経225先物は上昇（34490、+130）

・VIX指数は低下（30.12、-0.77）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（40368.96、-155.83）

・ナスダック総合指数は下落（16823.17、-8.31）

・米原油先物相場は下落（60.75、-0.30）

・為替相場は円高・ドル安（143.20-30）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・3月ニュージーランド貿易収支

・2月コア機械受注

・国債買い入れオペ (日本銀行)

・3月中国新築住宅価格

・3月中国中古住宅価格

・1-3月期中国GDP

・3月中国鉱工業生産指数

・3月中国小売売上高

・3月中国調査失業率

・3月中国固定資産投資(都市部)

・3月中国不動産投資

・3月中国住宅不動産販売

・日本証券業会長が定例会見

・3月英国消費者物価コア指数

・3月訪日外客数

・2月ユーロ圏経常収支

・3月ユーロ圏CPI

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・3月米国小売売上高

・3月米国鉱工業生産指数

・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表

・4月米国NAHB住宅市場指数

・2月米国企業在庫

・2月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)

・米国クリーブランド連銀総裁が質疑応答

・米国カンザスシティー連銀総裁がダラス連銀総裁と討論《ST》