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4月15日本国債市場：債券先物は140円45銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:39JST 4月15日本国債市場：債券先物は140円45銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付140円98銭 高値141円12銭 安値140円34銭 引け140円45銭 20529枚
2年 471回 0.641％
5年 178回 0.882％
10年 378回 1.365％
20年 191回 2.395％
15日の債券先物6月限は弱含み。140円98銭で取引を開始し、141円12銭まで上昇した後、一時140円34銭まで反落し、140円45銭で取引を終えた。5年債の利回りが主に上昇、一方
20年債の利回りは低下した。
＜米国債概況＞
2年債は3.86％、10年債は4.37％、30年債は4.79％近辺で推移。債券利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.50％、英国債は4.66％、オーストラリア10年債は4.35％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15：00英 3月失業率（2月：4.7％）
・18：00独 4月ZEW景気期待指数（予想：10.0、3月51.6）
・18：00ユーロ圏 2月鉱工業生産（予想：前月比＋0.3％、1月＋0.8％）
・21：30加 3月消費者物価指数（予想：前年比＋2.7％、2月＋2.6％）
・21：00米 4月NY連銀製造業景気指数（予想：－13、3月－20）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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