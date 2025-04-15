*15:39JST 4月15日本国債市場：債券先物は140円45銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年6月限

寄付140円98銭 高値141円12銭 安値140円34銭 引け140円45銭 20529枚

2年 471回 0.641％

5年 178回 0.882％

10年 378回 1.365％

20年 191回 2.395％

15日の債券先物6月限は弱含み。140円98銭で取引を開始し、141円12銭まで上昇した後、一時140円34銭まで反落し、140円45銭で取引を終えた。5年債の利回りが主に上昇、一方

20年債の利回りは低下した。



＜米国債概況＞

2年債は3.86％、10年債は4.37％、30年債は4.79％近辺で推移。債券利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.50％、英国債は4.66％、オーストラリア10年債は4.35％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00英 3月失業率（2月：4.7％）

・18：00独 4月ZEW景気期待指数（予想：10.0、3月51.6）

・18：00ユーロ圏 2月鉱工業生産（予想：前月比＋0.3％、1月＋0.8％）

・21：30加 3月消費者物価指数（予想：前年比＋2.7％、2月＋2.6％）

・21：00米 4月NY連銀製造業景気指数（予想：－13、3月－20）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》