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今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、米卸売在庫など

2025年4月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、米卸売在庫など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00　消費者態度指数(3月)　34.8　35.0
15:00　工作機械受注(3月)　　3.5％
15:15　植田日銀総裁が第100回信託大会であいさつ


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　3.50％　3.75％
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.00％　6.25％
13:30　印・RBI現金準備率　4.00％　4.00％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.79％
20:30　ブ・個人ローンデフォルト率(2月)　　5.5％
20:30　ブ・ローン残高(2月)　　0％
20:30　ブ・融資残高(2月)　　6兆4620億レアル
21:00　ブ・小売売上高(2月)　　-0.1％
23:00　米・卸売在庫(2月)　　0.3％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月18-19日会合分)


中・資金調達総額(3月、15日までに)　14兆921億元　9兆2921億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　9兆1387億元　6兆1387億元

露・GDP(10-12月)

米・リッチモンド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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