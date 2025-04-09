*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、米卸売在庫など

＜国内＞

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

14:00 消費者態度指数(3月) 34.8 35.0

15:00 工作機械受注(3月) 3.5％

15:15 植田日銀総裁が第100回信託大会であいさつ



＜海外＞

11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 3.50％ 3.75％

13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 6.00％ 6.25％

13:30 印・RBI現金準備率 4.00％ 4.00％

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.79％

20:30 ブ・個人ローンデフォルト率(2月) 5.5％

20:30 ブ・ローン残高(2月) 0％

20:30 ブ・融資残高(2月) 6兆4620億レアル

21:00 ブ・小売売上高(2月) -0.1％

23:00 米・卸売在庫(2月) 0.3％

27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月18-19日会合分)



中・資金調達総額(3月、15日までに) 14兆921億元 9兆2921億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 9兆1387億元 6兆1387億元

露・GDP(10-12月)

米・リッチモンド連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》