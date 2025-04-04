*07:17JST 米国株式市場は大幅反落、貿易摩擦悪化で景気後退を警戒（3日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

JUN24

Ｏ 34930（ドル建て）

Ｈ 34975

Ｌ 33525

Ｃ 34000 大証比-850（イブニング比+380）

Vol 12578



JUN24

Ｏ 34745（円建て）

Ｈ 34875

Ｌ 33400

Ｃ 33895 大証比-955（イブニング比+275）

Vol 46344

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル145.99円換算）で、ルネサス＜6723＞、ゆうちょ銀

行＜7182＞、ソフトバンクG＜9984＞、日立製作所＜6501＞、日本電産＜6594＞、東京エレク

＜8035＞、デンソー＜6902＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 168.07 -9.24 2454 -64.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 12.10 -1.12 1766 -57

8035 (TOELY) 東京エレク 65.33 -4.55 19075 -805

6758 (SONY.N) ソニー 23.38 -1.46 3413 -99

9432 (NTTYY) NTT 24.07 0.31 141 -1.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.75 0.16 2591 -69

6501 (HTHIY) 日立製作所 21.28 -2.03 3107 -136

9983 (FRCOY) ファーストリテ 30.27 -0.58 44191 -1109

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 23.44 -1.68 6844 -328

4063 (SHECY) 信越化学工業 13.64 -0.54 3983 -133

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 88.18 -4.01 6437 -195

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.56 -1.46 3299 -99

8031 (MITSY) 三井物産 362.39 -13.14 2645 -79.5

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.53 -0.27 7686 -277

4568 (DSNKY) 第一三共 24.44 0.18 3568 -64

9433 (KDDIY) KDDI 15.38 -0.10 2245 -30.5

7974 (NTDOY) 任天堂 16.71 -0.65 9758 -322

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.72 -2.45 5361 -161

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.34 -0.97 1282 -47.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.65 -0.09 3986 -62

6902 (DNZOY) デンソー 11.75 -0.73 1715 -69.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.36 0.18 6529 -99

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.11 -0.05 2790 -60

8411 (MFG.N) みずほFG 4.96 -0.49 3617 -75

6367 (DKILY) ダイキン工業 10.60 -0.13 15475 -345

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.19 0.21 4435 -105

7741 (HOCPY) HOYA 104.95 -5.32 15322 -388

6503 (MIELY) 三菱電機 35.17 -1.56 2567 -82

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.39 -0.57 2158 -79.5

7751 (CAJPY) キヤノン 29.81 -1.47 4352 -111

6273 (SMCAY) SMC 16.97 -1.08 49549 -1241

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1375 -70

6146 (DSCSY) ディスコ 19.20 -1.20 28030 -965

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.95 -0.32 2037 -28.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.85 -0.88 3190 -90

6702 (FJTSY) 富士通 19.09 -0.67 2787 -82

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 80.32 -5.33 11725 -440

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.12 -0.78 5583 -134

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.00 1606 185

8002 (MARUY) 丸紅 152.55 -7.41 2227 -60.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.13 -0.67 1790 -105

6954 (FANUY) ファナック 12.75 -0.85 3723 -112

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.99 -1.11 2918 -79.5

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.60 -0.30 1294 -41.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.93 -1.48 4078 -116

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.44 -0.23 2756 -107

6594 (NJDCY) 日本電産 3.79 -0.32 2213 -96.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.60 -3.00 5927 -225

4543 (TRUMY) テルモ 17.98 -0.52 2625 -55

8591 (IX.N) オリックス 20.32 -0.66 2967 -55

（時価総額上位50位、1ドル145.99円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1606 185 13.02

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.68 1997 157 8.53

9503 (KAEPY) 関西電力 5.85 1708 14.5 0.86

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.36 928 -0.1 -0.01

2503 (KNBWY) キリンHD 13.87 2025 -1.5 -0.07

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.83 1229 -144 -10.49

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 4964 -392 -7.32

5020 (JXHLY) ENEOS 9.49 693 -47.6 -6.43

6723 (RNECY) ルネサス 6.13 1790 -105 -5.54

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1375 -70 -4.84



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：40545.93 前日比：-1679.39

始値：40986.52 高値：41173.62 安値：40513.11

年初来高値：44882.13 年初来安値：40545.93

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：16550.61 前日比：-1050.44

始値：16790.53 高値：16889.34 安値：16533.04

年初来高値：20056.25 年初来安値：16550.61

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5396.52 前日比：-274.45

始値：5492.74 高値：5499.53 安値：5390.83

年初来高値：6144.15 年初来安値：5396.52

米30年国債 4.471％ 米10年国債 4.032％



米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は1679.39ドル安の40545.93ドル、ナスダックは

1050.44ポイント安の16550.61で取引を終了した。

トランプ政権の相互関税が想定以上に厳しいものとなり、景気への影響を警戒し、

寄り付き後、下落。ISM非製造業景況指数が予想以上に低下したため景気後退入り懸

念が一段と強まり、大幅続落した。トランプ政権の相互関税を受け、欧州やカナダ

が報復措置に強い姿勢を見せたため、貿易摩擦悪化懸念も一段の売りにつながり、

終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では食品・飲料・タバコが上昇した

一方、耐久・消費財・アパレルが下落した。

自動車部品販売のオートゾーン（AZO）は関税の影響で、消費者が新車購入を控える

との見通しで上昇。半導体メーカーのインテル（INTC）は、台湾積体電路製造（TSM

C）と半導体製造の合併で合意したとの報道を受け、上昇した。管理医療会社のユナ

イテッドヘルス（UNH）やシグナ・グループ（CI）は、公正取引委員会（FTC）がイ

ンシュリン薬の価格操作を巡る訴訟を取り下げたため、それぞれ上昇。高級家具販

売のRH（RH）は第4四半期決算で調整後の1株利益が予想を下回ったほか、関税の影

響で業績悪化懸念に大幅安。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）やカジュアル衣料小売りのギャップ（GAP）

は中国、べトナムなど生産の主要拠点に大幅な相互関税が賦課される計画を受けコ

スト上昇懸念にそれぞれ下落した。携帯端末のアップル（AAPL）やコンピューター

会社のデル・テクノロジーズ（DELL）もハードウエアの主要生産拠点への相互関税

を受けたコスト上昇懸念に下落。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は30.2と、昨年8月以来で最高に達した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》