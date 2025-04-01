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4/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 4/1
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（42001.76、+417.86）
・シカゴ日経225先物は上昇（36045、+325）
・為替相場は円安・ドル高（149.90-150.00）
・米長期金利低下
・米原油相場上昇（71.48、+2.12）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（35617.56、-1502.77）
・ナスダック総合指数は下落（17299.29、-23.70）
・SOX指数は下落（4270.43、-14.48）
・VIX指数は上昇（22.28、+0.63）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・2月有効求人倍率
・2月失業率
・1-3月日銀短観(大企業製造業DI)
・3月製造業PMI
・2月豪州小売売上高
・3月中国財新製造業PMI
・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・3月ユーロ圏製造業PMI
・3月ユーロ圏消費者物価コア指数
・2月ユーロ圏失業率
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・3月ブラジル製造業PMI
・3月米国製造業PMI確報値
・3月米国ISM製造業景況指数
・2月米国JOLT求人件数
・2月米国建設支出
・3月米国自動車販売(2日までに)
・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がAI関連会議で開会のあいさつ《ST》
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