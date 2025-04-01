*08:30JST 4/1

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（42001.76、+417.86）

・シカゴ日経225先物は上昇（36045、+325）

・為替相場は円安・ドル高（149.90-150.00）

・米長期金利低下

・米原油相場上昇（71.48、+2.12）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（35617.56、-1502.77）

・ナスダック総合指数は下落（17299.29、-23.70）

・SOX指数は下落（4270.43、-14.48）

・VIX指数は上昇（22.28、+0.63）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・2月有効求人倍率

・2月失業率

・1-3月日銀短観(大企業製造業DI)

・3月製造業PMI

・2月豪州小売売上高

・3月中国財新製造業PMI

・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・3月ユーロ圏製造業PMI

・3月ユーロ圏消費者物価コア指数

・2月ユーロ圏失業率

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・3月ブラジル製造業PMI

・3月米国製造業PMI確報値

・3月米国ISM製造業景況指数

・2月米国JOLT求人件数

・2月米国建設支出

・3月米国自動車販売(2日までに)

・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がAI関連会議で開会のあいさつ《ST》