*08:26JST 3/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（38027.29、+246.75）

・米原油先物は上昇（69.65、+0.65）

・為替相場は円安・ドル高（150.50-60）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（42454.79、-132.71）

・ナスダック総合指数は下落（17899.02、-372.84）

・SOX指数は下落（4508.74、-152.59）

・シカゴ日経225先物は下落（37460、-340）

・VIX指数は上昇（18.33、+1.18）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・対外・対内証券投資

・2月中国工業利益

・2月ユーロ圏マネーサプライ

・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表

・3月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)

・2月米国卸売在庫

・米国新規失業保険申請件数

・10-12月期米国GDP確報値

・2月米国中古住宅販売成約指数

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・ダイナミックマッププラットフォームが東証グロースに新規上場

・ZenmuTechが東証グロースに新規上場

・米国リッチモンド連銀総裁が講演・質疑応答《ST》