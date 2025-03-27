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3/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 3/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（38027.29、+246.75）
・米原油先物は上昇（69.65、+0.65）
・為替相場は円安・ドル高（150.50-60）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（42454.79、-132.71）
・ナスダック総合指数は下落（17899.02、-372.84）
・SOX指数は下落（4508.74、-152.59）
・シカゴ日経225先物は下落（37460、-340）
・VIX指数は上昇（18.33、+1.18）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・対外・対内証券投資
・2月中国工業利益
・2月ユーロ圏マネーサプライ
・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表
・3月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)
・2月米国卸売在庫
・米国新規失業保険申請件数
・10-12月期米国GDP確報値
・2月米国中古住宅販売成約指数
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・ダイナミックマッププラットフォームが東証グロースに新規上場
・ZenmuTechが東証グロースに新規上場
・米国リッチモンド連銀総裁が講演・質疑応答《ST》
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