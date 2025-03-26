*08:22JST 3/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（37780.54、+172.05）

・NYダウは上昇（42587.50、+4.18）

・ナスダック総合指数は上昇（18271.86、+83.27）

・VIX指数は低下（17.15、-0.33）

・シカゴ日経225先物は上昇（37820、+240）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・SOX指数は下落（4661.34、-32.89）

・為替相場は円高・ドル安（149.90-150.00）

・米原油先物は下落（69.00、-0.11）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・2月企業向けサービス価格指数

・2月豪州消費者物価指数

・1月景気先行CI指数

・1月景気一致指数

・日本取引所グループの山道CEOが定例会見

・2月英国消費者物価コア指数

・2月英国生産者物価産出指数

・3月ブラジルFGV建設コスト

・2月ブラジル経常収支

・2月ブラジル海外直接投資

・2月米国耐久財受注《ST》