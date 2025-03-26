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3/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 3/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（37780.54、+172.05）
・NYダウは上昇（42587.50、+4.18）
・ナスダック総合指数は上昇（18271.86、+83.27）
・VIX指数は低下（17.15、-0.33）
・シカゴ日経225先物は上昇（37820、+240）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・SOX指数は下落（4661.34、-32.89）
・為替相場は円高・ドル安（149.90-150.00）
・米原油先物は下落（69.00、-0.11）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・2月企業向けサービス価格指数
・2月豪州消費者物価指数
・1月景気先行CI指数
・1月景気一致指数
・日本取引所グループの山道CEOが定例会見
・2月英国消費者物価コア指数
・2月英国生産者物価産出指数
・3月ブラジルFGV建設コスト
・2月ブラジル経常収支
・2月ブラジル海外直接投資
・2月米国耐久財受注《ST》
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