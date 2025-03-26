*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 タイミー、BUYSELL、交換できるくんなど

銘柄名<コード>25日終値⇒前日比

JX金属＜5016＞ 935 -30

短期的な上昇ピッチの速さに警戒感も。

山崎製パン＜2212＞ 2870.5 -85.5

JPモルガン証券では目標株価引き下げ。

東京瓦斯＜9531＞ 4857 -125

25日はディフェンシブ銘柄から資金逃避も。

ソースネクスト＜4344＞ 233 0

2月高値接近場面での上値の重さ意識も。

サンウェルズ＜9229＞ 557 -15

アンビスの株価急落に連れ安の面も。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 2730 -73

ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き下げ。

楽天銀行＜5838＞ 6632 -121

25日は銀行セクターが下落率のトップに。

ネクスグループ＜6634＞ 162 +21

ビットコイン価格の上昇など手掛かりにも。

理経＜8226＞ 399 +36

業績・配当予想の上方修正を好感。

ピアラ＜7044＞ 269 +20

VTuber特化のASPソリューションを提供開始と。

クシム＜2345＞ 225 -21

取締役の違法行為差止仮処分命令申立ては却下へ。

池上通信機＜6771＞ 636 -56

納期ずれ込みなどで業績・配当予想を下方修正。

タイミー＜215A＞ 1793 +268

リクルートがスポットワークサービス

「タウンワークスキマ（仮称）」の開発を中止。

BUYSELL＜7685＞ 2800 +185

2月の仕入高が86％増。

ラクオリア創薬＜4579＞ 391 -13

韓国HKイノエンと資本業務提携で24日買われる。25日は売り優勢。

DELTA－P＜4598＞ 590 +9

DFP-17729の臨床第2/3相比較試験を開始すると発表。

シーユーシー＜9158＞ 1344 -126

25日線が上値を阻む形に。

ACSL＜6232＞ 1138 +5

茨城県境町と包括連携協定の締結式を実施。

交換できるくん＜7695＞ 2980 +179

25年3月期利益予想を下方修正で24日売られる。25日は買い先行。

BTM＜5247＞ 1999 +44

事業を譲り受けAI領域の技術力を強化。

ブルーイノベ<5597> 1212 +11

21日高値で達成感。手仕舞い売り継続。

カルナバイオ<4572> 303 +12

臨床試験が慢性リンパ性白血病・小リンパ球性リンパ腫の

米支援団体のウエブサイトで紹介。《CS》