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前日に動いた銘柄 part2 タイミー、BUYSELL、交換できるくんなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 タイミー、BUYSELL、交換できるくんなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
JX金属＜5016＞ 935 -30
短期的な上昇ピッチの速さに警戒感も。
山崎製パン＜2212＞ 2870.5 -85.5
JPモルガン証券では目標株価引き下げ。
東京瓦斯＜9531＞ 4857 -125
25日はディフェンシブ銘柄から資金逃避も。
ソースネクスト＜4344＞ 233 0
2月高値接近場面での上値の重さ意識も。
サンウェルズ＜9229＞ 557 -15
アンビスの株価急落に連れ安の面も。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 2730 -73
ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き下げ。
楽天銀行＜5838＞ 6632 -121
25日は銀行セクターが下落率のトップに。
ネクスグループ＜6634＞ 162 +21
ビットコイン価格の上昇など手掛かりにも。
理経＜8226＞ 399 +36
業績・配当予想の上方修正を好感。
ピアラ＜7044＞ 269 +20
VTuber特化のASPソリューションを提供開始と。
クシム＜2345＞ 225 -21
取締役の違法行為差止仮処分命令申立ては却下へ。
池上通信機＜6771＞ 636 -56
納期ずれ込みなどで業績・配当予想を下方修正。
タイミー＜215A＞ 1793 +268
リクルートがスポットワークサービス
「タウンワークスキマ（仮称）」の開発を中止。
BUYSELL＜7685＞ 2800 +185
2月の仕入高が86％増。
ラクオリア創薬＜4579＞ 391 -13
韓国HKイノエンと資本業務提携で24日買われる。25日は売り優勢。
DELTA－P＜4598＞ 590 +9
DFP-17729の臨床第2/3相比較試験を開始すると発表。
シーユーシー＜9158＞ 1344 -126
25日線が上値を阻む形に。
ACSL＜6232＞ 1138 +5
茨城県境町と包括連携協定の締結式を実施。
交換できるくん＜7695＞ 2980 +179
25年3月期利益予想を下方修正で24日売られる。25日は買い先行。
BTM＜5247＞ 1999 +44
事業を譲り受けAI領域の技術力を強化。
ブルーイノベ<5597> 1212 +11
21日高値で達成感。手仕舞い売り継続。
カルナバイオ<4572> 303 +12
臨床試験が慢性リンパ性白血病・小リンパ球性リンパ腫の
米支援団体のウエブサイトで紹介。《CS》
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