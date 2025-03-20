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今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数など

2025年3月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(春分の日)


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(10-12月)　-1.4％　-1.5％
09:30　豪・失業率(2月)　4.1％　4.1％
10:00　中・SWIFTグローバル支払いCNY(2月)　　3.79％
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.10％　3.10％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.60％　3.60％
16:00　英・失業率(2月)　　4.6％
17:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　0.25％　0.50％
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　4.50％　4.50％
21:30　米・経常収支(10-12月)　-3380億ドル　-3109億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.0万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月)　12.0　18.1
23:00　米・中古住宅販売件数(2月)　392万件　408万件
23:00　米・景気先行指数(2月)　-0.1％　-0.3％


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　7.25％　7.50％

欧・EU首脳会議(21日まで)

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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