関連記事
今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(春分の日)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(10-12月) -1.4％ -1.5％
09:30 豪・失業率(2月) 4.1％ 4.1％
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(2月) 3.79％
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.10％ 3.10％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 3.60％ 3.60％
16:00 英・失業率(2月) 4.6％
17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 0.25％ 0.50％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 4.50％ 4.50％
21:30 米・経常収支(10-12月) -3380億ドル -3109億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.0万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月) 12.0 18.1
23:00 米・中古住宅販売件数(2月) 392万件 408万件
23:00 米・景気先行指数(2月) -0.1％ -0.3％
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 7.25％ 7.50％
欧・EU首脳会議(21日まで)
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク