関連記事
3/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 3/18
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（37396.52、+343.42）
・NYダウは上昇（41841.63、+353.44）
・ナスダック総合指数は上昇（17808.66、+54.57）
・SOX指数は上昇（4663.97、+65.18）
・シカゴ日経225先物は上昇（37690、+490）
・VIX指数が低下（20.51、-1.26）
・米原油先物は上昇（67.58、+0.40）
・米長期金利は低下
・為替相場は円安・ドル高（149.20-30）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
・OECD世界成長率見通し引き下げ
留意事項
・1月第3次産業活動指数
・2月首都圏新築分譲マンション
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・3月ドイツZEW期待指数
・1月ユーロ圏貿易収支
・3月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)
・2月米国輸入物価指数
・2月米国住宅着工件数
・2月米国住宅建設許可件数
・2月カナダ消費者物価指数
・2月米国鉱工業生産指数
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
・TalentXが東証グロースに新規上場
・米連邦公開市場委員会(FOMC)(19日まで)《ST》
スポンサードリンク