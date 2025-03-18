*08:30JST 3/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（37396.52、+343.42）

・NYダウは上昇（41841.63、+353.44）

・ナスダック総合指数は上昇（17808.66、+54.57）

・SOX指数は上昇（4663.97、+65.18）

・シカゴ日経225先物は上昇（37690、+490）

・VIX指数が低下（20.51、-1.26）

・米原油先物は上昇（67.58、+0.40）

・米長期金利は低下

・為替相場は円安・ドル高（149.20-30）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

・OECD世界成長率見通し引き下げ

留意事項

・1月第3次産業活動指数

・2月首都圏新築分譲マンション

・ブラジルFIPE消費者物価指数

・3月ドイツZEW期待指数

・1月ユーロ圏貿易収支

・3月ブラジルFGVインフレ率(IGP-10)

・2月米国輸入物価指数

・2月米国住宅着工件数

・2月米国住宅建設許可件数

・2月カナダ消費者物価指数

・2月米国鉱工業生産指数

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

・TalentXが東証グロースに新規上場

・米連邦公開市場委員会(FOMC)(19日まで)《ST》