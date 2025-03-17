*21:58JST 【市場反応】米2月小売売上高/3月NY連銀製造業景気指数、ドル売り買い交錯

米商務省が発表した2月小売売上高は前月比＋0.2％と、1月－1.2％からプラスに改善したものの予想は下回った。ただ、国内総生産（GDP）の算出に用いられる自動車、建材、給油、外食を除いたコントロールグループ、コア小売りは＋1.0％と、前月の－1.0％からプラスに改善し、昨年9月来で最大の伸びとなった。

同時刻に発表された米3月NY連銀製造業景気指数は－20.0と、2月5.7からマイナスに落ち込んだ。24年1月来で最低。

米10年債利回りは4.27％まで低下後、4.32％まで上昇した。ドルは売り買いが交錯し、ドル・円は148円30銭へ下落後、148円91銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0908ドルから1.0887ドルまで下落、ポンド・ドルは1.2976ドルから1.2960ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・2月小売売上高：前月比＋0.2％（予想＋0.6％、1月：－1.2％←－0.9％）

・米・3月NY連銀製造業景気指数：－20.0（予想：－2.0、2月：5.7）《KY》