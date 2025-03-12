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今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、米財政収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、米財政収支など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業製造業(1-3月) 6.3
08:50 景況判断BSI大企業全産業(1-3月) 5.7
08:50 国内企業物価指数(2月) 4.0％ 4.2％
14:00 地銀協会長が会見
＜海外＞
19:30 印・鉱工業生産(1月) 3.5％ 3.2％
19:30 印・消費者物価指数(2月) 4.00％ 4.31％
20:30 ブ・基礎的財政収支(1月) 157億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(1月) 61.0％ 61.1％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(2月) 4.56％
21:30 米・消費者物価コア指数(2月) 3.2％ 3.3％
22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.75％ 3.00％
27:00 米・財政収支(2月) -1286億ドル
G7外相会合(14日まで)
米国の鉄鋼・アルミニウム関税が発効
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がフランクフルト会議で講演
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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