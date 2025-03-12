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今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、米財政収支など

2025年3月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表、米財政収支など
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業製造業(1-3月)　　6.3
08:50　景況判断BSI大企業全産業(1-3月)　　5.7
08:50　国内企業物価指数(2月)　4.0％　4.2％
14:00　地銀協会長が会見


＜海外＞
19:30　印・鉱工業生産(1月)　3.5％　3.2％
19:30　印・消費者物価指数(2月)　4.00％　4.31％
20:30　ブ・基礎的財政収支(1月)　　157億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(1月)　61.0％　61.1％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(2月)　　4.56％
21:30　米・消費者物価コア指数(2月)　3.2％　3.3％
22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.75％　3.00％
27:00　米・財政収支(2月)　　-1286億ドル


G7外相会合(14日まで)

米国の鉄鋼・アルミニウム関税が発効

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がフランクフルト会議で講演

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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