*16:04JST 3月6日本国債市場：債券先物は138円48銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付138円75銭 高値138円81銭 安値138円39銭 引け138円48銭 38906枚

2年 470回 0.837％

5年 176回 1.076％

10年 377回 1.445％

20年 191回 2.106％

6日の債券先物3月限は弱含み。138円75銭で取引を開始し、一時138円39銭まで売られた後、138円81銭まで反発。ただ、午後の取引では138円65銭から138円42銭まで下げており、

138円48銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は4.03％、10年債は4.31％、30年債は4.60％近辺で推移。債券利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.79％、英国債は4.68％、オーストラリア10年債は4.48％、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・15：45 スイス・2月失業率（1月：3.0％）

・19：00 ユーロ圏・1月小売売上高（12月：前月比：-0.2％）

・20：00 トルコ中央銀行政策金利発表（現行：45.00％）

・22：15 欧州中央銀行（ECB）政策金利発表（現行：2.90％）

・22：30 米・1月貿易収支（予想：-1288億ドル、12月：-984億ドル）

・22：30 加・1月貿易収支（12月：＋7.1億カナダドル）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（前回：24.2万件）

・22：45 ラガルドECB総裁が記者会見予定

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》