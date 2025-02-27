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前日に動いた銘柄 part1 スマイルHD、TIS、JPHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 スマイルHD、TIS、JPHDなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
エコナックHD＜3521＞ 169 +36
25年3月期業績予想を上方修正。
テセック＜6337＞ 1523 +51
発行済株式数の1.44％上限の自社株買い発表。
名古屋電＜6797＞ 2180 +72
1株を2株に分割。
アディッシュ＜7093＞ 576 +80
マーケティングコンテンツ自動制作AIの韓国企業とパートナーシップ契約。
共和電＜6853＞ 437 +17
中期経営計画を発表。PBR1倍以上の達成を目指す。
スマイルHD＜7084＞ 1049 +150
25年3月期初配実施を発表。
JPHD＜2749＞ 605 +88
業績・配当予想上方修正や株主優待制度導入で。
TIS＜3626＞ 4267 +385
ゴールドマン・サックス証券が投資判断を格上げ。
ユーグレナ＜2931＞ 520 +36
宇宙関連の一角としてはやされる展開にも。
リガク＜268A＞ 1123 +34
野村證券では投資判断を格上げ。
日清食HD＜2897＞ 3100 +112.5
ディフェンシブシフトもあって安値圏からのリバウンドの動き。
住友不動産＜8830＞ 5303 +179
国内長期金利低下で不動産株買い優勢。
ソースネクスト＜4344＞ 207 +6
化粧品各社買い優勢などインバウンド関連がしっかり。
日ペHD＜4612＞ 1099.5 +41.5
特に材料見当たらずショートカバーなど需給要因か。
TREHD＜9247＞ 1594 +48
25日にはいちよし証券がフェアバリュー引き上げ。
資生堂＜4911＞ 2796 +87
全国百貨店化粧品売上高の堅調推移などで見直しも。
gumi＜3903＞ 518 -39
暗号資産価格の下落を売り材料視。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 3303 -267
半導体関連株軟調推移の中で戻り一服感も。
アンビス＜7071＞ 665 -33
地合い悪化で信用買い方の手仕舞い売りが優勢。
エムスリー＜2413＞ 1893.0 -106.0
急ピッチのリバウンドに過熱警戒感も。
KLab<3656> 148 -9
個人投資家のマインド悪化など映す。
Appier Group<4180> 1570 -105
中小型グロースの一角からは資金流出の流れ強まる。
東京エレクトロン<8035> 22945 -1255
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。
ミスミグループ本社<9962> 2503.5 -133
先週末に株価急騰の反動安が続く形で。《CS》
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